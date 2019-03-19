Новости 19 марта: Порошенко проигрывает всем, а "Нацкорпус" дерется с полицией
Зеленский продолжает возглавлять рейтинги, Порошенко продолжает "не побеждать" во втором туре, а "Нацкорпус" продолжает драться с полицией — новости, которые были актуальны 19 марта.
О новых президентских рейтингах
Зеленский остается лидером президентской гонки — его поддерживают 24,9% тех, кто определился и будет голосовать. На втором месте Тимошенко — у нее 18,8%. Тройку с показателем в 17,4% замыкает Порошенко. Все это — новые результаты исследования группы "Рейтинг".
В то же время, социологи говорят, что Порошенко проигрывает во втором туре, в случае попадания в него, всем своим оппонентам — в то же время, согласно опросам, Зеленский во втором туре преодолевает всех (если, конечно, проходит в него).
О Порошенко и олигархах
Большинство украинских олигархов потеряли веру в Порошенко — они предпочитают помогать любому из его конкурентов. Радикально против президента настроен "тройственный союз" Фирташа, Левочкина и Коломойского.
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О (не)президенте Казахстана
Нурсултан Назарбаев заявил, что уходит с поста президента Казахстана — он бессменно возглавлял государство с 1990 года.
О других важных новостях
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Киевский суд окончательно запретил использование животных в передвижных цирках на территории города.
Киевский судья, которого обвиняют в принятии решений против майдановцев, отпраздновал день рождения в дорогом ресторане в центре Киева — среди гостей были люди, которые должны рассмотреть его соответствие должности. Кроме того, на пир приехали экс-регионал Кивалов и главный военный прокурор Матиос.
Представитель Тимошенко судился с требованием установить в избирательном бюллетене порядковые номера кандидатов, потому что "там будут люди с одинаковыми фамилиями, должностями и местом работы". Верховный суд ответил, что этим занимается ЦИК, которая, в свою очередь, предложение не поддержала.
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