Новости 19 марта: Порошенко проигрывает всем, а "Нацкорпус" дерется с полицией

Зеленский продолжает возглавлять рейтинги, Порошенко продолжает "не побеждать" во втором туре, а "Нацкорпус" продолжает драться с полицией — новости, которые были актуальны 19 марта.

О новых президентских рейтингах

Зеленский остается лидером президентской гонки — его поддерживают 24,9% тех, кто определился и будет голосовать. На втором месте Тимошенко — у нее 18,8%. Тройку с показателем в 17,4% замыкает Порошенко. Все это — новые результаты исследования группы "Рейтинг".

В то же время, социологи говорят, что Порошенко проигрывает во втором туре, в случае попадания в него, всем своим оппонентам — в то же время, согласно опросам, Зеленский во втором туре преодолевает всех (если, конечно, проходит в него).

О Порошенко и олигархах

Большинство украинских олигархов потеряли веру в Порошенко — они предпочитают помогать любому из его конкурентов. Радикально против президента настроен "тройственный союз" Фирташа, Левочкина и Коломойского.

О Telegram

У нас есть мечта! Качественный, интересный и полезный контент в нашем Telegram-канале! Ну, и много подписчиков, конечно! Поможете чем сможете?

О (не)президенте Казахстана

Нурсултан Назарбаев заявил, что уходит с поста президента Казахстана — он бессменно возглавлял государство с 1990 года.

О других важных новостях

Столкновения произошли между представителями "Нацкорпуса" и правоохранителями в Ивано-Франковске перед встречей Порошенко с избирателями.

Киевский суд окончательно запретил использование животных в передвижных цирках на территории города.

Киевский судья, которого обвиняют в принятии решений против майдановцев, отпраздновал день рождения в дорогом ресторане в центре Киева — среди гостей были люди, которые должны рассмотреть его соответствие должности. Кроме того, на пир приехали экс-регионал Кивалов и главный военный прокурор Матиос.

Представитель Тимошенко судился с требованием установить в избирательном бюллетене порядковые номера кандидатов, потому что "там будут люди с одинаковыми фамилиями, должностями и местом работы". Верховный суд ответил, что этим занимается ЦИК, которая, в свою очередь, предложение не поддержала.