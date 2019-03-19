Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Новости 19 марта: Порошенко проигрывает всем, а "Нацкорпус" дерется с полицией

Вторник, 19 марта 2019, 20:19

Зеленский продолжает возглавлять рейтинги, Порошенко продолжает "не побеждать" во втором туре, а "Нацкорпус" продолжает драться с полицией — новости, которые были актуальны 19 марта.

О новых президентских рейтингах

Зеленский остается лидером президентской гонки — его поддерживают 24,9% тех, кто определился и будет голосовать. На втором месте Тимошенко — у нее 18,8%. Тройку с показателем в 17,4% замыкает Порошенко. Все это — новые результаты исследования группы "Рейтинг".

В то же время, социологи говорят, что Порошенко проигрывает во втором туре, в случае попадания в него, всем своим оппонентам — в то же время, согласно опросам, Зеленский во втором туре преодолевает всех (если, конечно, проходит в него).

О Порошенко и олигархах

Большинство украинских олигархов потеряли веру в Порошенко — они предпочитают помогать любому из его конкурентов. Радикально против президента настроен "тройственный союз" Фирташа, Левочкина и Коломойского.

О Telegram

У нас есть мечта! Качественный, интересный и полезный контент в нашем Telegram-канале! Ну, и много подписчиков, конечно! Поможете чем сможете?

О (не)президенте Казахстана

Нурсултан Назарбаев заявил, что уходит с поста президента Казахстана — он бессменно возглавлял государство с 1990 года.

О других важных новостях

Столкновения произошли между представителями "Нацкорпуса" и правоохранителями в Ивано-Франковске перед встречей Порошенко с избирателями.

Киевский суд окончательно запретил использование животных в передвижных цирках на территории города.

Киевский судья, которого обвиняют в принятии решений против майдановцев, отпраздновал день рождения в дорогом ресторане в центре Киева — среди гостей были люди, которые должны рассмотреть его соответствие должности. Кроме того, на пир приехали экс-регионал Кивалов и главный военный прокурор Матиос.

Представитель Тимошенко судился с требованием установить в избирательном бюллетене порядковые номера кандидатов, потому что "там будут люди с одинаковыми фамилиями, должностями и местом работы". Верховный суд ответил, что этим занимается ЦИК, которая, в свою очередь, предложение не поддержала.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Порошенконационалистывыборы президента 2019КазахстанТимошенко
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ укрытии одной из школ Киева во время тревоги обвалился потолок и прорвало трубу

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса

Все новости...
Порошенко
Найем об оскорблениях "порохоботов" в сети: "Порошенко должен понести за это политическую ответственность"
Александр Мартыненко: как руководят президенты, роль Ермака, политика за кулисами
Украина и ее "если бы"
Последние новости
20:08
Украина получила от Германии три зенитные установки Gepard, 155-мм боеприпасы и дроны
20:08
Зеленский провел совещание с Умеровым и командой
20:00
Мобилизация по-новому. Производство собственного оружия. Помощь Украине. Чего ждать в 2024 г. ТОК-ШОУ УП
19:58
19:47
Tesla отзывает более 120 тысяч автомобилей из-за возможных проблем с дверями
19:41
Россияне нарастили интенсивность применения авиации и FPV-дронов на фронте – Генштаб
19:30
Зеленский о дронах, мобилизации и Залужном. За кулисами пресс-конференции – УП. Чат
19:17
В Польше после переговоров в Киеве надеются на прекращение блокады границы до Рождества
19:11
Правительство продлило запрет на торговлю с Россией
19:05
Минобороны Румынии заказало у Rheinmetall модернизацию систем ПВО
Все новости...
Реклама: