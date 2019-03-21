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Москалькова одобрила камеру, в которой сидит Вышинский

Четверг, 21 марта 2019, 08:13

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова признала, что условия содержания главного редактора "РИА Новости – Украина" Кирилла Вышинского в Киеве нормальные.

Об этом она сказала в четверг в эфире телеканала "Россия-24", сообщает ТАСС

"Он переведен был два дня назад из той камеры, где у него не было света, не было постельного белья, в нормальную, хорошую камеру, где пять человек, где все нормы и условия соответствуют международным правилам", – сказала Москалькова.

"После моего обращения в Красный крест подключились врачи, которые его посещали. Они тоже со своей стороны установили контроль, и он чувствует себя сейчас вполне удовлетворительно", – сказала она.

Ранее российский омбудсмен заявляла, что Вышинский содержится в камере без электричества и постельных принадлежностей. Москалькова просила украинского омбудсмена Людмилу Денисову обеспечить Вышинскому условия содержания в Лукьяновском СИЗО в соответствии с международными стандартами.

По словам Москальковой, Вышинский против своего обмена на кого-то из граждан Украины, которые находятся в российских тюрьмах: "Его ответ был такой: об обмене не может быть и речи, речь может идти только о справедливом решении суда".

Напомним:

  • В мае 2018 года Вышинского задержали и объявили ему подозрение в государственной измене. Следствие считает, что сайт "РИА Новости-Украина" публиковал призывы, которые могли причинить ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности Украины, государственной и информационной безопасности.
  • 17 мая Херсонский городской суд арестовал Вышинского.
  • В июне Вышинский заявил, что выходит из украинского гражданства и обратился к президенту РФ Владимиру Путину за защитой. Но теперь он опровергает, что просил об обмене.

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Темы: Вышинскийомбудсмен
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