Четвертая попытка суда взяться за дело Добкина провалилась

Дзержинский райсуд Харькова отложил подготовительное заседание по делу народного депутата бывшего мэра Михаила Добкина о выделении земли за "кооперативной схеме" до 28 мая.

Об этом сообщает в пятницу "UA Харьков".

Добкин попросил не рассматривать дело в отсутствие представителей Генеральной прокуратуры, обвиняемых и защитников.

"Если я уже взял слово, я прошу высокий суд рассмотреть возможность перенести это судебное заседание, когда будут завершены в стране выборы, потому что дело это политическое", – сказал также Добкин.

На нынешнее заседание не прибыли представители ГПУ, а также двое подозреваемых - Татьяна Овинникова и один из представителей кооперативов. Также не было защитника, который представляет Овинникову и Добкина.

Как стало известно в ходе заседания, Овинникова и ее защитник задействованы в следственных действиях по другому уголовному делу. Они также ходатайствовали о переносе заседания. Суд его удовлетворил и назначил заседание на 14:00 28 мая.

Подготовительное заседание по делу перенесли уже в четвертый раз (суд не смог взяться за дело ни в ноябре, ни в декабре 2018 года, ни в январе 2019 года -ред). До этого его не могли провести из-за неявки адвокатов и одного из обвиняемых и из-за отпуска судьи.

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Напомним: