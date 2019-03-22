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Четвертая попытка суда взяться за дело Добкина провалилась

Пятница, 22 марта 2019, 14:17

Дзержинский райсуд Харькова отложил подготовительное заседание по делу народного депутата бывшего мэра Михаила Добкина о выделении земли за "кооперативной схеме" до 28 мая.

Об этом сообщает в пятницу "UA Харьков".

Добкин попросил не рассматривать дело в отсутствие представителей Генеральной прокуратуры, обвиняемых и защитников.

"Если я уже взял слово, я прошу высокий суд рассмотреть возможность перенести это судебное заседание, когда будут завершены в стране выборы, потому что дело это политическое", – сказал также Добкин.

На нынешнее заседание не прибыли представители ГПУ, а также двое подозреваемых - Татьяна Овинникова и один из представителей кооперативов. Также не было защитника, который представляет Овинникову и Добкина.

Как стало известно в ходе заседания, Овинникова и ее защитник задействованы в следственных действиях по другому уголовному делу. Они также ходатайствовали о переносе заседания. Суд его удовлетворил и назначил заседание на 14:00 28 мая.

Подготовительное заседание по делу перенесли уже в четвертый раз (суд не смог взяться за дело ни в ноябре, ни в декабре 2018 года, ни в январе 2019 года -ред). До этого его не могли провести из-за неявки адвокатов и одного из обвиняемых и из-за отпуска судьи.

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Напомним:

  • Генеральная прокуратура 11 октября 2018 года сообщила, что направила в суд дело народного депутата бывшего Харьковского городского головы Михаила Добкина о хищении более 75 гектаров земли.
  • Пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган заявила, что правоохранители собрали достаточно доказательств по делу и направили в суд обвинительный акт относительно шести человек.
  • Кроме Добкина, обвиняемыми по делу также главный архитектор города Харькова Сергей Чечельницкий, экс-заместитель Харьковского городского головы Татьяна Овинникова (советник городского головы), экс-заместитель начальника управления земельных отношений Борис Баронин (советник городского головы), Владимир Конюхов и Сергей Китченко.
  • Окочательное подозрение Добкину вручили в июле 2018 года. Его дело насчитывает 45 томов.
  • 13 июля 2017 года парламент дал согласие на привлечение к ответственности Михаила Добкина.
  • Сам нардеп, выступая в Раде, отметил что дело против него "рассыплется в суде".

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Темы: Добкинсуд
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