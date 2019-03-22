До выборов сольют "фейковые" переписки двух силовых ведомств – СБУ

По данным Службы безопасности накануне выборов президента Украины готовится "вброс" в информационное пространство, который будет касаться фейковой переписки между руководством СБУ и МВД.

Об этом 22 марта сообщает пресс-служба СБУ в Киеве и Киевской области.

В ведомстве отмечают, что подтверждением фейковости документов является их "несоответствие формам, утвержденным в СБУ, инструкции по порядку организации секретного делопроизводства, внутриведомственным приказам и общепринятым нормам официальной переписки".

Также признаком фейковости есть грамматические и стилистические ошибки.

В СБУ призвали проверять информацию перед ее обнародованием.

Министерство внутренних дел возглавляет Арсен Аваков, у которого "вполне рабочие отношения" с действующим президентом Петром Порошенко.

Службу безопасности возглавляет Василий Грицак, которого назначил Порошенко.

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Призрак Авакова, или #КомандаПорошенко и честные выборы

Напомним: