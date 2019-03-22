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До выборов сольют "фейковые" переписки двух силовых ведомств – СБУ

Пятница, 22 марта 2019, 17:17

По данным Службы безопасности накануне выборов президента Украины готовится "вброс" в информационное пространство, который будет касаться фейковой переписки между руководством СБУ и МВД.

Об этом 22 марта сообщает пресс-служба СБУ в Киеве и Киевской области.

В ведомстве отмечают, что подтверждением фейковости документов является их "несоответствие формам, утвержденным в СБУ, инструкции по порядку организации секретного делопроизводства, внутриведомственным приказам и общепринятым нормам официальной переписки".

Также признаком фейковости есть грамматические и стилистические ошибки.

В СБУ призвали проверять информацию перед ее обнародованием.

Министерство внутренних дел возглавляет Арсен Аваков, у которого "вполне рабочие отношения" с действующим президентом Петром Порошенко.

Службу безопасности возглавляет Василий Грицак, которого назначил Порошенко.

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Призрак Авакова, или #КомандаПорошенко и честные выборы

Напомним:

  • Министр внутренних дел Арсен Аваков ранее обвинил президента Петра Порошенко в подкупе избирателей накануне выборов 31 марта.
  • В марте между МВД и СБУ возникло недоразумение из-за подозрительного оборудования у офиса Зеленского.
  • Речь идет об оборудовании для прослушивания, которое принадлежало СБУ.
  • В Службе безопасности заявили, что не прослушивают кандидата в президенты Владимира Зеленского и обвинили МВД в срыве спецоперации.
  • Кроме того, после публикации журналистского расследования о причастности людей из окружения Порошенко - Олега и Игоря Гладковских (отец и сын) - до сделок в оборонной сфере, националисты, которых связывают с Аваковым, начали устраивать акции протеста на выступлениях Порошенко.
  • По данным УП, президент даже пробовал выйти на контакт с Аваковым, но тот не ответил.

Украинская правда

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Темы: СБУМВДАваковвыборы президента 2019Грицак
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