До выборов сольют "фейковые" переписки двух силовых ведомств – СБУ
По данным Службы безопасности накануне выборов президента Украины готовится "вброс" в информационное пространство, который будет касаться фейковой переписки между руководством СБУ и МВД.
Об этом 22 марта сообщает пресс-служба СБУ в Киеве и Киевской области.
В ведомстве отмечают, что подтверждением фейковости документов является их "несоответствие формам, утвержденным в СБУ, инструкции по порядку организации секретного делопроизводства, внутриведомственным приказам и общепринятым нормам официальной переписки".
Также признаком фейковости есть грамматические и стилистические ошибки.
В СБУ призвали проверять информацию перед ее обнародованием.
Министерство внутренних дел возглавляет Арсен Аваков, у которого "вполне рабочие отношения" с действующим президентом Петром Порошенко.
Службу безопасности возглавляет Василий Грицак, которого назначил Порошенко.
Читайте также: Игры патриотами: Как "Нацкорпус" и Аваков загоняют Порошенко
Призрак Авакова, или #КомандаПорошенко и честные выборы
Напомним:
- Министр внутренних дел Арсен Аваков ранее обвинил президента Петра Порошенко в подкупе избирателей накануне выборов 31 марта.
- В марте между МВД и СБУ возникло недоразумение из-за подозрительного оборудования у офиса Зеленского.
- Речь идет об оборудовании для прослушивания, которое принадлежало СБУ.
- В Службе безопасности заявили, что не прослушивают кандидата в президенты Владимира Зеленского и обвинили МВД в срыве спецоперации.
- Кроме того, после публикации журналистского расследования о причастности людей из окружения Порошенко - Олега и Игоря Гладковских (отец и сын) - до сделок в оборонной сфере, националисты, которых связывают с Аваковым, начали устраивать акции протеста на выступлениях Порошенко.
- По данным УП, президент даже пробовал выйти на контакт с Аваковым, но тот не ответил.