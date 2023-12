Госдеп осудил РФ за приговор Грибу

Госдепартамент США осуждает решение РФ приговорить украинца Павла Гриба к 6 годам тюремного заключения.

Об этом говорится в заявлении Госдепа, сообщает посольство Украины в США.

В Госдепе отметили, что Гриб был задержан "из-за оппозиции российской агрессии".

"Мы обеспокоены состоянием его здоровья. Россия должна немедленно вернуть его в Украину и снять обвинения", - говорится в заявлении.

We condemn Russia’s conviction and 6-year sentence of Ukrainian Pavlo Hryb. He was targeted for opposing #Russian aggression against Ukraine. We are concerned about his health. Russia should immediately return him to Ukraine, and vacate his conviction. #FreeHryb