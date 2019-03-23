Госдеп осудил РФ за приговор Грибу

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Суббота, 23 марта 2019, 22:04

Госдепартамент США осуждает решение РФ приговорить украинского политзаключенного Павла Гриба к 6 годам тюрьмного заключения. 

Об этом говорится в заявлении Госдепа, сообщает посольство Украины в США.

В Госдепе отметили, что Гриб был задержан "из-за оппозиции российской агрессии".

"Мы обеспокоены состоянием его здоровья. Россия должна немедленно вернуть его в Украину и снять обвинения", - говорится в заявлении.

Напомним,

  • Россияне похитили Павла Гриба 24 августа 2017 года на территории Беларуси: украинцу инкриминировали "склонение к теракту". По версии обвинения, Гриб под давлением Стефана Капиноса склонял российскую школьницу Татьяну Ершову из Сочи изготовить и подорвать взрывчатку.
  • Европейский суд по правам человека в декабре 2018 г. обязал Россию предоставить медицинские документы о состоянии здоровья Гриба.
  • 30 января 2019 года отец Павла Гриба заявил о его критическом состоянии.
  • В конце января украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что Грибу требуется немедленная операция на сердце, т.к. состояние его здоровья - сверхкритическое. 
  • 22 марта в РФ украинского политзаключенного Павла Гриба приговорили к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, он объявил голодовку.
  • Перед приговором Гриб выступил с последним словом в суде, не признал обвинений и назвал представителей ФСБ "бандитами и убийцами".

Украинская правда

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Темы: политзаключенные Росcия США


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