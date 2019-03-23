Госдеп осудил РФ за приговор Грибу
Госдепартамент США осуждает решение РФ приговорить украинского политзаключенного Павла Гриба к 6 годам тюрьмного заключения.
Об этом говорится в заявлении Госдепа, сообщает посольство Украины в США.
В Госдепе отметили, что Гриб был задержан "из-за оппозиции российской агрессии".
"Мы обеспокоены состоянием его здоровья. Россия должна немедленно вернуть его в Украину и снять обвинения", - говорится в заявлении.
We condemn Russia’s conviction and 6-year sentence of Ukrainian Pavlo Hryb. He was targeted for opposing #Russian aggression against Ukraine. We are concerned about his health. Russia should immediately return him to Ukraine, and vacate his conviction. #FreeHryb— Robert Palladino (@StateDeputySPOX) 23 березня 2019 р.
Напомним,
- Россияне похитили Павла Гриба 24 августа 2017 года на территории Беларуси: украинцу инкриминировали "склонение к теракту". По версии обвинения, Гриб под давлением Стефана Капиноса склонял российскую школьницу Татьяну Ершову из Сочи изготовить и подорвать взрывчатку.
- Европейский суд по правам человека в декабре 2018 г. обязал Россию предоставить медицинские документы о состоянии здоровья Гриба.
- 30 января 2019 года отец Павла Гриба заявил о его критическом состоянии.
- В конце января украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что Грибу требуется немедленная операция на сердце, т.к. состояние его здоровья - сверхкритическое.
- 22 марта в РФ украинского политзаключенного Павла Гриба приговорили к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, он объявил голодовку.
- Перед приговором Гриб выступил с последним словом в суде, не признал обвинений и назвал представителей ФСБ "бандитами и убийцами".
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