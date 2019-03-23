Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Госдеп осудил РФ за приговор Грибу

Суббота, 23 марта 2019, 21:04
Госдеп осудил РФ за приговор Грибу

Госдепартамент США осуждает решение РФ приговорить украинца Павла Гриба к 6 годам тюремного заключения. 

Об этом говорится в заявлении Госдепа, сообщает посольство Украины в США.

В Госдепе отметили, что Гриб был задержан "из-за оппозиции российской агрессии".

"Мы обеспокоены состоянием его здоровья. Россия должна немедленно вернуть его в Украину и снять обвинения", - говорится в заявлении.

Напомним,

  • Россияне похитили Павла Гриба 24 августа 2017 года на территории Беларуси: украинцу инкриминировали "склонение к теракту". По версии обвинения, Гриб под давлением Стефана Капиноса склонял российскую школьницу Татьяну Ершову из Сочи изготовить и подорвать взрывчатку.
  • Европейский суд по правам человека в декабре 2018 г. обязал Россию предоставить медицинские документы о состоянии здоровья Гриба.
  • 30 января 2019 года отец Павла Гриба заявил о его критическом состоянии.
  • В конце января украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что Грибу требуется немедленная операция на сердце, т.к. состояние его здоровья - сверхкритическое. 
  • 22 марта в РФ украинского политзаключенного Павла Гриба приговорили к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, он объявил голодовку.
  • Перед приговором Гриб выступил с последним словом в суде, не признал обвинений и назвал представителей ФСБ "бандитами и убийцами".

Украинская правда
Темы: политзаключенныеРосcияСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украина получила от Германии три зенитные установки Gepard, 155-мм боеприпасы и дроны

видеоВ укрытии одной из школ Киева во время тревоги обвалился потолок и прорвало трубу

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

Все новости...
политзаключенные
Освобожденный политзаключенный Захтей пожаловался на отсутствие помощи от власти
Политзаключенный Захтей выехал из России: был в неволе более 6 лет
Политзаключенных из Симферополя переводят в секретное СИЗО в Чонгаре на границе с Крымом
Последние новости
20:30
Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр
20:22
Правительство запретило приватизацию на территориях, где продолжаются боевые действия
20:08
Украина получила от Германии три зенитные установки Gepard, 155-мм боеприпасы и дроны
20:08
Зеленский провел совещание с Умеровым и командой
20:00
Мобилизация по-новому. Производство собственного оружия. Помощь Украине. Чего ждать в 2024 г. ТОК-ШОУ УП
19:58
19:47
Tesla отзывает более 120 тысяч автомобилей из-за возможных проблем с дверями
19:41
Россияне нарастили интенсивность применения авиации и FPV-дронов на фронте – Генштаб
19:30
Зеленский о дронах, мобилизации и Залужном. За кулисами пресс-конференции – УП. Чат
19:17
В Польше после переговоров в Киеве надеются на прекращение блокады границы до Рождества
Все новости...
Реклама: