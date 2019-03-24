Полиция об акции Нацкорпуса: спокойно, но полицейской поцарапали лицо
Акция Нацкорпуса в субботу в Киеве прошла спокойно, однако руководитель полиции диалога получила царапину на лице.
Об этом сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко, сообщает пресс-служба НПУ.
Он напомнил, что акция началась на Майдане Независимости, а затем участники прошли к Администрации президента, где провели митинг.
"На Банковой инициативная группа во главе с народным депутатом передала обращение президенту. В целом акция прошла спокойно, однако, когда бросали венки, царапину на лице получила руководитель полиции диалога. Человека, который бросал венок, пригласим в управление полиции и дадим юридическую оценку его действиям", - отметил Корищенко.
"По окончательным подсчетам, в акции приняли участие около 6 тысяч человек", - отметили в полиции.
К охране правопорядка были привлечены 1,5 тысячи правоохранителей.
Вместе с тем, руководитель Нацкорпуса Андрей Белецкий сообщил, что в ближайшее время больше не планируется массовых акций.
"Будем выходить в поле, бороться с незаконными агитационными сетями, фальсификациями выборов, которые делаются на деньги, в том числе украденные на крови солдат. Это была последняя на ближайшее время акция на Банковой, теперь мы переходим к борьбе с режимом мародеров по всей стране, в регионах, областях и городах", - цитирует Белецкого страница Нацкорпуса в Facebook.
Там также сообщается, что в акции в субботу приняли участие более 10 тысяч человек.
Напомним:
- В субботу на Майдане Независимости в Киеве сторонники Нацкорпуса провели акцию с требованием привлечь к ответственности фигурантов дела о хищениях в оборонном секторе.
- После этого участники пошли к администрации президента, где через заместителя секретаря СНБО передали свои требования президенту.
- 16 марта в центре Киева участники акции, организованной "Нацкорпусом" с требованием наказать виновных в хищениях в оборонном комплексе, двинулись с Майдана Независимости к администрации президента. Во время акции участники скандировали "Свинарчуков за решетку!" и забросали АП с импровизированной рогатки игрушечными свиньями.
- 9 марта представители "Нацкорпуса" устроили в Киеве первую акцию с требованием наказать причастных к хищениям в "Укроборонпроме", в которых обвиняют окружение президента Украины, в частности Олега и Игоря Гладковских (прежняя фамилия Свинарчук).
- С тех пор протесты и акции проходили в разных городах Украины.
- Столкновения также случались в городах, где находился президент Петр Порошенко, активисты пытались прорваться к нему во время его выступления.
- В частности, 19 марта перед встречей Порошенко с избирателями в Ивано-Франковске произошли столкновения между представителями "Национального жен" и "Национального корпуса" с правоохранителями.
- До этого аналогичные столкновения 9, 10 и 16 марта происходили возле Администрации президента, в центре Киева, в Полтаве и Черкассах.