Полиция об акции Нацкорпуса: спокойно, но полицейской поцарапали лицо

Акция Нацкорпуса в субботу в Киеве прошла спокойно, однако руководитель полиции диалога получила царапину на лице.

Об этом сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко, сообщает пресс-служба НПУ.

Он напомнил, что акция началась на Майдане Независимости, а затем участники прошли к Администрации президента, где провели митинг.

"На Банковой инициативная группа во главе с народным депутатом передала обращение президенту. В целом акция прошла спокойно, однако, когда бросали венки, царапину на лице получила руководитель полиции диалога. Человека, который бросал венок, пригласим в управление полиции и дадим юридическую оценку его действиям", - отметил Корищенко.

"По окончательным подсчетам, в акции приняли участие около 6 тысяч человек", - отметили в полиции.

К охране правопорядка были привлечены 1,5 тысячи правоохранителей.

Вместе с тем, руководитель Нацкорпуса Андрей Белецкий сообщил, что в ближайшее время больше не планируется массовых акций.

"Будем выходить в поле, бороться с незаконными агитационными сетями, фальсификациями выборов, которые делаются на деньги, в том числе украденные на крови солдат. Это была последняя на ближайшее время акция на Банковой, теперь мы переходим к борьбе с режимом мародеров по всей стране, в регионах, областях и городах", - цитирует Белецкого страница Нацкорпуса в Facebook.

Там также сообщается, что в акции в субботу приняли участие более 10 тысяч человек.

Напомним: