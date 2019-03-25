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Сын Трампа раскритиковал посла США в Украине

Понедельник, 25 марта 2019, 09:15
Сын Трампа раскритиковал посла США в Украине

Сын президента США Дональд Трамп-младший раскритиковал посла в Украине Мари Йованович якобы из-за ее критических заявлений в сторону Белого дома.

Об этом он написал в Twitter, сообщает "Европейская правда".

"Нам нужно больше Ричардов Гренеллов (посол США в Германии, - ред.) и меньше этих шутников среди послов. Призывы к замене американского посла Обамы в Украине растут", - написал Трамп-младший.

Отметим, что в Германии призывают объявить персоной нон грата посла США Гренелла после того, как он раскритиковал немецкий план оборонных расходов.

К сообщению Трамп-младший добавил ссылку на статью издания The Daily Wire, в которой бывший федеральный прокурор США Джо ДиГенова заявил, что Йованович должна быть отозвана с должности после критических заявлений в адрес администрации Трампа.

"Нынешний посол Соединенных Штатов Мари Йованович плохо говорила о президенте Соединенных Штатов украинским чиновникам и сказала им не слушать и не беспокоиться о политике Трампа, потому что ему собираются объявить импичмент", - сказал экс-прокурор США.

Издание со ссылкой на источник в Белом доме также сообщает, что "Трамп пытается убрать это пережиток Обамы с ее должности в Украине уже более года".

The Daily Wire - консервативное американское издание, которое неоднократно публиковало статьи, в которых впоследствии находили фактические ошибки или недоказанные заявления.

Ведущий американский сайт по факт-чекингу Snopes.com отмечает, что "DailyWire.com имеет тенденцию распространять истории, которые выводятся из контекста или не проверены".

Напомним, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в интервью американскому изданию The Hill заявил, что посол США в Украине Мари Йованович дала ему список людей, которых попросила "не преследовать". Кроме того, Луценко добавил, что не получил от американского посольства в Украине около $4 миллионов, которые она должна была выделить на его ведомство.

В ответ Государственный департамент США назвал заявление Луценко "откровенной выдумкой".

Читайте также: "Луценко против Америки: почему "атака" на посла США повредит самой Украины".

Темы: ТрампУкраина
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