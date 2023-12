Сын Трампа раскритиковал посла США в Украине

Сын президента США Дональд Трамп-младший раскритиковал посла в Украине Мари Йованович якобы из-за ее критических заявлений в сторону Белого дома.

Об этом он написал в Twitter, сообщает "Европейская правда".

"Нам нужно больше Ричардов Гренеллов (посол США в Германии, - ред.) и меньше этих шутников среди послов. Призывы к замене американского посла Обамы в Украине растут", - написал Трамп-младший.

We need more ⁦@RichardGrenell’s and less of these jokers as ambassadors.



Calls Grow To Remove Obama's U.S. Ambassador To Ukraine https://t.co/0jgzp1ZqmU