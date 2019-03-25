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Гриценко обещает легализовать огнестрельное оружие и создать добровольческую армию

Понедельник, 25 марта 2019, 13:48

Кандидат в президенты Украины, лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко заявил, что в случае избрания его президентом создаст рабочую группу, чтобы как можно быстрее разработать законодательство для легализации огнестрельного оружия в Украине.

Об этом он сказал на пресс-конференции в понедельник, после подписания меморандума с главой Украинской ассоциации владельцев оружия Георгием Учайкиным относительно легализации и законодательного урегулирования вопросов использования огнестрельного оружия гражданами Украины, передает "Интерфакс-Украина".

"Оружие должно быть фактором безопасности, спокойствия и мира, когда все продумано. Все оружие должно быть на государственном учете и быть легализовано. Я беру обязательства на посту президента создать рабочую группу, чтобы быстро подготовить и внести законопроект "Об оружии", - сказал Гриценко.

По его словам, меморандум также предусматривает существенное усовершенствование законодательства, которое гарантирует равное право на вооруженную защиту, в частности, с использованием короткоствольного нарезного огнестрельного оружия.

Также Гриценко выступил за демонополизацию и развитие прозрачного рынка гражданского оружия и оружейной инфраструктуры.

Сообщается, что он предложил создать разветвленную систему территориальной обороны, в частности, путем создания Добровольческой (резервной) армии из вооруженных граждан, в сжатые сроки могут быть привлечены к выполнению задач по защите государства.

В свою очередь Учайкин отметил, что закон должен четко разграничивать легальное и нелегальное оружие.

"Понятно, что гранатометы, пулеметы, взрывчатка, гранаты никто легализовать не будет, но нужно идти на встречу и возвращать людей в законодательное поле", - сказал он.

Сообщается, что Гриценко также пообещал обнародовать фамилии тех, кто кроме военных, спецназовцев, офицеров спецслужб, получил оружие через награды, приказы министров-силовиков.

"Этот меморандум - не просто предвыборный документ, это важное обязательство на посту президента. Как офицер, военный, который держит слово по жизни, я обязуюсь это выполнить", - заявил Гриценко.

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Напомним:

  • Ранее Гриценко заявил, что в случае победы на выборах президента Украины он назначит на должность главы МИД Светлану Залищук, Минобороны возглавит Иван Апаршин, Нацбанк - Александр Савченко, СБУ - Виктор Трепак, а на должность генпрокурора - Давида Сакварелидзе.
  • Он назвал главой правительства, во время его президентства, Андрея Садового.
  • 1 марта Андрей Садовый отказался от участия в выборах президента в пользу Анатолия Гриценко.
  • Выборы президента Украины состоятся 31 марта, участие в них примут 39 кандидатов.

Темы: Гриценковыборы президента 2019оружие
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