Гриценко обещает легализовать огнестрельное оружие и создать добровольческую армию

1466 просмотров
Понедельник, 25 марта 2019, 14:48

Кандидат в президенты Украины, лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко заявил, что в случае избрания его президентом создаст рабочую группу, чтобы как можно быстрее разработать законодательство для легализации огнестрельного оружия в Украине.

Об этом он сказал на пресс-конференции в понедельник, после подписания меморандума с главой Украинской ассоциации владельцев оружия Георгием Учайкиным относительно легализации и законодательного урегулирования вопросов использования огнестрельного оружия гражданами Украины, передает "Интерфакс-Украина".

"Оружие должно быть фактором безопасности, спокойствия и мира, когда все продумано. Все оружие должно быть на государственном учете и быть легализовано. Я беру обязательства на посту президента создать рабочую группу, чтобы быстро подготовить и внести законопроект "Об оружии", - сказал Гриценко.

По его словам, меморандум также предусматривает существенное усовершенствование законодательства, которое гарантирует равное право на вооруженную защиту, в частности, с использованием короткоствольного нарезного огнестрельного оружия.

Также Гриценко выступил за демонополизацию и развитие прозрачного рынка гражданского оружия и оружейной инфраструктуры.

Сообщается, что он предложил создать разветвленную систему территориальной обороны, в частности, путем создания Добровольческой (резервной) армии из вооруженных граждан, в сжатые сроки могут быть привлечены к выполнению задач по защите государства.

В свою очередь Учайкин отметил, что закон должен четко разграничивать легальное и нелегальное оружие.

"Понятно, что гранатометы, пулеметы, взрывчатка, гранаты никто легализовать не будет, но нужно идти на встречу и возвращать людей в законодательное поле", - сказал он.

Сообщается, что Гриценко также пообещал обнародовать фамилии тех, кто кроме военных, спецназовцев, офицеров спецслужб, получил оружие через награды, приказы министров-силовиков.

"Этот меморандум - не просто предвыборный документ, это важное обязательство на посту президента. Как офицер, военный, который держит слово по жизни, я обязуюсь это выполнить", - заявил Гриценко.

Читайте также:

Что надо знать избирателю об Анатолии Гриценко

Что надо знать о главных кандидатах в президенты: программы, стратегии и спонсоры

Напомним:

  • Ранее Гриценко заявил, что в случае победы на выборах президента Украины он назначит на должность главы МИД Светлану Залищук, Минобороны возглавит Иван Апаршин, Нацбанк - Александр Савченко, СБУ - Виктор Трепак, а на должность генпрокурора - Давида Сакварелидзе.
  • Он назвал главой правительства, во время его президентства, Андрея Садового.
  • 1 марта Андрей Садовый отказался от участия в выборах президента в пользу Анатолия Гриценко.
  • Выборы президента Украины состоятся 31 марта, участие в них примут 39 кандидатов.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Гриценко выборы президента 2019 оружие


powered by lun.ua
По теме
Зеленский, Порошенко, Тимошенко и Гриценко рассказали, как будут двигаться к НАТО 25 марта 2019, 12:25
Выборы-2019: Гриценко назвал "своего" премьера 23 марта 2019, 19:55
Гриценко зовет Зеленского на дебаты 23 марта 2019, 10:29
Все новости
Главные новости
СБУ о заявлениях своего "перебежчика": Этот урод пропил честь офицера
Глава МИД о вояже Бойко и Медведчука в Москву: Что это было?
Лидеры президентской гонки рассказали, как будут мириться с Польшей и Венгрией
Российская компания подтвердила отказ от украинских ракет
Все новости
психология

Стресс может влиять на размер мозга: 5 способов с этим бороться

Опыт

Пани Стефа – о галицкой кухне, вкусовых воспоминаниях и ритуалах

психология

О чем говорить на первом свидании: 19 интересных тем

Поиск по сайту
Архив
Весь архів