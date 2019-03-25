Фигурант дела Гандзюк контактировал с правоохранителями после нападения - расследование

Подозреваемый в организации убийства Екатерины Гандзюк Игорь Павловский часто звонил херсонским правоохранителям в день покушения на активистку и в другие важные для расследования дни.

Об этом говорится в фильме-расследовании Слідства.Інфо "Гандзюк: системное убийство".

Журналисты из собственных источников получили данные о телефонных соединениях Игоря Павловского за полгода до его задержания.

"В день нападения, утром 31 июля, Павловский звонил председателю Чаплинского межрайотдела СБУ Антону Запорожцу. Он интересен тем, что этот человек живет в доме, где жила Екатерина. Почему именно ему звонил Игорь Павловский после того, как активистку облили кислотой, сотрудник СБУ отказался говорить журналистам", - говорится в расследовании.

Отмечается, что многие правоохранители, с которыми контактировал Павловский, связанные с Олешками, где в мае 2018-го произошел масштабный лесной пожар.

По информации журналистов, начиная со дня нападения на Гандзюк и в течение лета и осени 2018 года Павловский почти 30 раз контактировал с еще одним сотрудником спецслужбы - главой межрайотдела СБУ в Олешковском районе Борисом Плахутой.

"На следующий день после нападения на Гандзюк, 1 августа, Павловский имел три телефонных разговора с тогдашним начальником Новокаховской полиции Сергеем Сидоренко. Именно этому отделу подчиняется Олешковская полиция", - отмечают журналисты.

Плахута и Сидоренко отказались комментировать эту информацию журналистам. Почти сразу после смерти Гандзюк Сидоренко перевели работать из Херсона в Николаев, где он возглавил криминальную полицию области.

Также журналисты подсчитали, что более 160 раз в течение полугода Павловский созванивался с руководителем Новокаховской прокуратуры Александром Королем.

Король возглавляет местную прокуратуру, которая вела дело о поджоге леса. Он передавал производства Генпрокуратуре, когда нападение на Гандзюк связали с вырубкой насаждений. Впоследствии дело о поджоге леса ГПУ приобщили к материалам об убийстве активистки.

Александр Король подтвердил журналистам, что общался с Павловским.

"Он же помощник депутата был, обращения постоянно писали. Так что приходилось общаться. Я по делу Кати Гандзюк вообще с ним не общался", - сказал он.

Еще почти 80 раз в течение лета 2018 года Павловский контактировал с заместителем прокурора Херсонской областной прокуратуры Константином Шабуняевым. По словам чиновника, они общались только по работе.

"Здесь были обращения народного депутата Паламарчука и он приходил ко мне на прием, можно проверить в книге обращений граждан. Приходил в приемной и неприемный дни с обращениями", - рассказал Шабуняев.

Однако, по информации журналистов, Павловский и Шабуняев общались и в нерабочее время - вечером или в выходные дни.

В то же время народный депутат Николай Паламарчук отметил, что Павловский не мог обращаться к правоохранителям, поскольку не имеет таких полномочий.

"Он не может сам написать запрос и не может обратиться сам, это просто не его функция. Он не может сам писать обращения, не может сам пойти, к кому он пойдет? Кто он такой? Как кто его будет принимать?" - сказал он.

В полиции и Службе безопасности Херсонской области сообщили, что не получали ни одного запроса от Павловского течение 2018 года. В прокуратуре не смогли предоставить такой информации.

"По мере продвижения дела контакты Павловского менялись. Сначала он контактировал в основном с представителями полиции, а в конце августа, когда нападавших уже задержали, - созванивался с начальником местной колонии Александром Гусаревым. Однако журналистам Гусарев сказал, что вообще не знает Павловского и не общался с ним" , - отметили журналисты.

Напомним: