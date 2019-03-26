Новости 26 марта: подкуп штаба Порошенко и отсутствие "нормального" кандидата на выборах

"Сетки" для подкупа избирателей связаны с окружением Порошенко, украинские выборы беспокоят Запад, а суд с подачи завода Коломойского может забрать у государства 7 млрд — новости, которые были актуальны 26 марта.

О Порошенко и "сетках" подкупа

Расследователи выяснили, что общественные организации, которые под видом социальных опросов провели сбор личных данных избирателей для подкупа, связанные с заместителем начальника штаба Порошенко — депутатом от "БПП" Березенко.

Об обеспокоенности Запада

"Нет ни одного кандидата, которому бы спокойно можно было сказать "Да", — агентство Reuters пишет, что европейские дипломаты обеспокоены тройкой лидеров президентской гонки в Украине.

О соцсетях

Соцсеть Facebook удалила более 1,9 тыс страниц, групп и профилей, связанных с Россией, — некоторые их материалы касались войны на востоке Украины, аннексированного Крыма и патриотизма.

А вот с Telegram-канала "Украинской правды" никого не удаляют — там мы постоянно что-то объясняем и шутим. Присоединяйтесь!

О других важных новостях

"Чтобы добиться облегчения жизни людей", — так Юрий Бойко прокомментировал свою встречу с Медведевым в Москве. Также кандидат в президенты заявил, что имеет "четкий и понятный план восстановления мира" — именно это, по словам Бойко, "отличает его от других".

Правоохранители сообщили о подозрении женщине, которая анонимно внесла на счета "Батькивщины" более 2,2 млн грн, — ею оказалась киевлянка, ее мать работает в "Приватбанке".

Российский вор в законе, которого задержали в Польше, незаконно получил украинское гражданство — правоохранители обнаружили, что некоторые работники миграционной службы за взятки изготавливали загранпаспорта в обход порядка.

Предприятие Коломойского просит суд запретить НАБУ признавать недействительными сделки фигурантов дел о коррупции. Государство потеряет около 7 млрд грн, если суд удовлетворит иск.

Лоукостер Wizz Air объявил об открытии рейса из Киева в Лейпциг — летать будет дважды в неделю.