Трубу призвали не брать следователем в ГБР экс-участника группировки "Лисі птахи"

Эксперты группы "Реформа органов правопорядка" реанимационного пакета Реформ предостерегают директора Государственного бюро расследований от назначения кандидата Антона Дрозда на должность следователя.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте РПР.

Сообщается, что 21 марта конкурсная комиссия №1, которая избирает следственных и государственных служащих центрального аппарата Государственного бюро расследований, завершила вторую волну отбора кадров.

По данным организации, во время финального голосования в списке кандидатов на должность следователя оказался Антон Николаевич Дрозд, поддержанный 3-мя членами конкурсной комиссии из 5-ти.

"Он стал победителем на вакантную должность в один из следственных управлений центрального аппарата ГБР. Этот процесс вызывает обеспокоенность относительно дальнейшей деятельности новосозданного органа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Дрозд находился в составе фигурантов скандала относительно прокурорского группировки "Лысые птицы" (Артем Хрупкий, Денис Соловей, Сергей Лысенко и Антон Дрозд).

"В 2015 году они обсуждали возможность незаконной регистрации уголовного производства в отношении участника судебного заседания и физической расправы, также применяли ненормативную лексику в сторону стороны защиты. Буквально сразу после этих событий 3 из 4 сотрудников прокуратуры уволили", - напомнили активисты.

"Понимая соответствующие риски при формировании нового органа правопорядка - Государственного бюро расследований - конкурсная комиссия №1 летом 2018 года поддержала кандидатуру Дрозда на должность следователя. И уже в марте 2019 он снова оказался перед конкурсной комиссией на собеседовании, где признал, что был добавлен к общему с "Лисими птахами" чата в мессенджере и отвечал в нем коллегам", - говорится в заявлении.

Активисты отмечают, что новый орган правопорядка должна основываться на прозрачности, подотчетности и добродетели, как базе эффективного функционирования ГБР.

Напомним: