Под суд пошел УДОшник, который помог организаторам Tinder-скандала

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Четверг, 28 марта 2019, 16:16

Суд приговорил к условному наказанию бывшего сотрудника Управления государственной охраны, который продавал личную информацию владельцев автомобилей.

Подольский райсуд Киева вынес приговор, утвердив соглашение между следствием и обвиняемым Николаем Рыженко и освободив его от наказания с испытательным сроком в 1 год.

В июне 2018 года человек узнал от знакомого, что тот хочет получить конфиденциальные данные о владельцах автомобилей. Тогда правоохранитель решил незаконно обогатиться за счет информации из реестра Министерства внутренних дел.

В течение августа-октября 2018 года УДОшник собрал информацию о 4 десятках человек: их паспортные данные, машины, которые им принадлежат, в некоторых случаях – фотографии транспорта, ДТП с его участием и маршруты передвижения.

За свои услуги мужчина установил плату от 200 до 250 гривен за одного человека. В общем Рыженко заработал 15,5 тысяч гривен.

Как сообщили "Украинской правде" в пресс-службе прокуратуры, среди лиц, о которых осужденный собирал информацию, была заместитель главы Государственного бюро расследований Ольга Варченко.

По данным следствия, покупателями были лица, причастные к организации так называемого Tinder-скандала с участием гражданского мужа Варченко, сотрудника Национальной полиции.

"Этот УДОшник был источником для того, чтобы получить информацию, где находится тот или иной автомобиль... Он продал фото с автомобилем Варченко людям, которые причастны к этому Tinder-скандалу. Он не является соучастником скандала", – отметили в прокуратуре.

Судя по судебному решению, осужденный работник Управления госохраны также продал заказчикам маршрут передвижения BMW X5, которая принадлежит Варченко.

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Напомним:

  • 8 ноября столичная прокуратура получила обращение от имени гражданки Натальи Бурейко об угрозах и преследования от лица, в соцсетях пользуется именем Александр Варченко.
  • Прокуратура открыла уголовное производство и поручила проводить расследования Службе безопасности.
  • Позже в аккаунте Бурейко в Facebook появились извинения перед Варченко и членами его семьи. Предыдущие посты об угрозах и притязания исчезли.
  • 29 ноября стало известно, что по подозрению в причастности к скандалу задержали Владимира Петрова, который называет себя политтехнологом, и блогера Александра Барабошка.
  • В тот день, когда в аккаунте Бурейко в первый раз появились обвинения в домогательствах, в Государственном бюро расследований рассматривали отказ главы ведомства Романа Трубы назначать отобранных на конкурсе руководителей. Сам Труба тогда был в отпуске, его обязанности исполняла заместительница Ольга Варченко. Трубе отказали в повторном конкурсе.
  • Сам Труба утверждает, что не причастен к скандалу с якобы домогательствами к студентке.
  • Один из подозреваемых в организации скандала Владимир Петров на данный момент зарегистрирован кандидатом в президенты.

Соня Лукашова, для УП

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Темы: скандал Труба соцсети


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