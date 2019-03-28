Аваков назвал кандидатов с самой грязной кампанией

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что уголовные дела о подкупе голосов избирателей перед президентскими выборами регистрировали относительно 4 кандидатов, больше всего относительно Петра Порошенко и Юлии Тимошенко.

Об этом министр сказал во время встречи с представителями Национального деминститута и Всемирного конгресса украинцев, сообщает пресс-служба МВД.

"За время всего мониторинга они касаются всего 4-х кандидатов на пост президента Украины - Порошенко, Тимошенко, Таруты и Гриценко", - заявил Аваков, рассказывая об уголовных делах в отношении подкупа избирателей.

По его словам, информация о Анатолии Гриценко не подтвердилась и уголовные дела закрыли.

"Что касается Таруты - был установлен факт в одном из округов в городе Одесса. Сейчас продолжается расследование уголовного производства и, скорее всего, там будет обвинение", - добавил он.

Министр рассказал, что Сергей Тарута сам пришел в министерство и "просил расследовать этот факт до конца".

При этом Аваков сказал, что основные кейсы подкупа избирателей касаются Порошенко и Тимошенко.

"Соотношение уголовных производств начатых по сообщениям о фактах подкупа избирателей следующее: около 60% касаются кандидата Порошенко и 40% - Тимошенко", - сообщил министр.

Аваков сказал, что наибольший риск имеет система "сетки" кандидата от власти, намекая на действующего президента Порошенко.

фото МВС

"Она, по обращениям заявителей, распространена по всей стране. Нас "завалили" огромным количеством доказательств, в частности, фото и видео, как мелких нарушений, так и существенных. Большинство дел длительные в расследовании и, скорее всего, будут завершены уже после выборов", - пояснил он.

В целом, по словам Авакова, с начала избирательной кампании полиция зарегистрировала 4294 обращения, связанные с выборами, открыто 299 уголовных производств и составлено 633 административных протокола.

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