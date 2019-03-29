Тимошенко отвергла идею возможной коалиции с Бойко

Кандидат в президенты Украины, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявила, что не поддерживает идею возможной коалиции с "Оппозиционной платформой - За жизнь".

Об этом она сказала в эфире программы "Право на власть" в эфире телеканала "1+1", передает "Интерфакс-Украина".

По ее словам, заявление Бойко о возможной коалиции - спланированная провокация.

"Перед выездом в Москву Бойко скромно в каком-то контексте сказал, что он может с нами сотрудничать. Но я считаю, что это была спланированная провокация.

Мы не поддерживаем таких союзов, таких коалиций никогда не будет, мы за европейскую Украину", - подчеркнула Тимошенко.

Лидер "Батькивщины" заявила, что Бойко и Виктор Медведчук, лидер движения "Украинский выбор - право народа", член партии" "За жизнь", "вылетели в РФ при закрытом воздушном пространстве".

"Президент Украины разрешил Медведчуку и Бойко вылететь в Россию и позволил вернуться из РФ в Украину", - добавила она.

Напомним: