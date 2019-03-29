Тимошенко отвергла идею возможной коалиции с Бойко

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Пятница, 29 марта 2019, 04:56

Кандидат в президенты Украины, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявила, что не поддерживает идею возможной коалиции с "Оппозиционной платформой - За жизнь".

Об этом она сказала в эфире программы "Право на власть" в эфире телеканала "1+1", передает "Интерфакс-Украина".

По ее словам, заявление Бойко о возможной коалиции - спланированная провокация.

"Перед выездом в Москву Бойко скромно в каком-то контексте сказал, что он может с нами сотрудничать. Но я считаю, что это была спланированная провокация.

Мы не поддерживаем таких союзов, таких коалиций никогда не будет, мы за европейскую Украину", - подчеркнула Тимошенко.

Лидер "Батькивщины" заявила, что Бойко и Виктор Медведчук, лидер движения "Украинский выбор - право народа", член партии" "За жизнь", "вылетели в РФ при закрытом воздушном пространстве".

"Президент Украины разрешил Медведчуку и Бойко вылететь в Россию и позволил вернуться из РФ в Украину", - добавила она.

Напомним:

  • Ранее кандидат в президенты от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко заявил, что не исключает коалиции с другими партиями, в том числе с "Батькивщиной" Юлии Тимошенко.
  • 22 марта премьер России Дмитрий Медведев проводит в Москве встречу с кандидатом в президенты Украины Юрием Бойко и кумом президента РФ Владимира Путина Виктором Медведчуком.
  • После этого политики заявили, что будут продолжать вести переговоры с руководством РФ, в частности, относительно поставок в Украину российского газа.
  • Служба безопасности пообещала в сжатые сроки предоставить в пределах своей компетенции правовую оценку поездке Бойко и Медведчука в Москву.
  • Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что перелет Бойко в Москву произошел с нарушением закона, поскольку в Украине запрещено прямое авиасообщение с РФ.
  • Премьер Владимир Гройсман дал поручение Госавиаслужбы, ГПСУ и другим компетентным органам проверить, было ли допущено нарушение закона и кто позволил перелет кандидата в президенты, депутата Юрий Бойко в Москву на переговоры с главой российского правительства.
  • Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что по факту вояжа Бойко и Медведчука в РФ откроют уголовное производство.

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Темы: Тимошенко Бойко виборы


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