Тимошенко отвергла идею возможной коалиции с Бойко
Кандидат в президенты Украины, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявила, что не поддерживает идею возможной коалиции с "Оппозиционной платформой - За жизнь".
Об этом она сказала в эфире программы "Право на власть" в эфире телеканала "1+1", передает "Интерфакс-Украина".
По ее словам, заявление Бойко о возможной коалиции - спланированная провокация.
"Перед выездом в Москву Бойко скромно в каком-то контексте сказал, что он может с нами сотрудничать. Но я считаю, что это была спланированная провокация.
Мы не поддерживаем таких союзов, таких коалиций никогда не будет, мы за европейскую Украину", - подчеркнула Тимошенко.
Лидер "Батькивщины" заявила, что Бойко и Виктор Медведчук, лидер движения "Украинский выбор - право народа", член партии" "За жизнь", "вылетели в РФ при закрытом воздушном пространстве".
"Президент Украины разрешил Медведчуку и Бойко вылететь в Россию и позволил вернуться из РФ в Украину", - добавила она.
Напомним:
- Ранее кандидат в президенты от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко заявил, что не исключает коалиции с другими партиями, в том числе с "Батькивщиной" Юлии Тимошенко.
- 22 марта премьер России Дмитрий Медведев проводит в Москве встречу с кандидатом в президенты Украины Юрием Бойко и кумом президента РФ Владимира Путина Виктором Медведчуком.
- После этого политики заявили, что будут продолжать вести переговоры с руководством РФ, в частности, относительно поставок в Украину российского газа.
- Служба безопасности пообещала в сжатые сроки предоставить в пределах своей компетенции правовую оценку поездке Бойко и Медведчука в Москву.
- Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что перелет Бойко в Москву произошел с нарушением закона, поскольку в Украине запрещено прямое авиасообщение с РФ.
- Премьер Владимир Гройсман дал поручение Госавиаслужбы, ГПСУ и другим компетентным органам проверить, было ли допущено нарушение закона и кто позволил перелет кандидата в президенты, депутата Юрий Бойко в Москву на переговоры с главой российского правительства.
- Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что по факту вояжа Бойко и Медведчука в РФ откроют уголовное производство.
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