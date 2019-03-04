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На выборах в парламент Эстонии победила оппозиционная либеральная Партия реформ

Понедельник, 4 марта 2019, 00:43

Оппозиционная либеральная Партия реформ победила на парламентских выборах в Эстонии.

Об этом пишет AFP.

По результатам подсчета 98,5 процентов голосов, возглавляемая бывшим депутатом Европарламента Кайей Каллас, Партия реформ набрала 29 процентов, значительно опередив партию премьер-министра Юрия Ратаса "Центр", набравшую  22,8 процента.

При этом ультраправая Консервативная народная партия (EKRE) набрала почти в два раза больше голосов чем на предыдущих выборах - 17,8 процента.

Две другие партии, которые в настоящее время состоят в коалиции с Ратасом, социал-демократы и консервативная Isamaa (Союз Отечества Res Publica), соответственно, получили 9,9 процента и 11,4 процента голосов.

Обе они могут объединиться в парламенте с "Центром" или с Партией реформ.

Настаивавшая на том, что "EKRE - это не выбор для нас", Каллас сказала общественному вещателю ETV, что ее партия "оставляет на столе все варианты коалиции", добавив, что у ее партии есть "серьезные разногласия с Центром в трех областях: налогообложение, гражданство и образование".

Что касается Ратаса, то когда его спросили, рассматривает ли "Центр" возможность стать младшим партнером по коалиции, он сказал "конечно", но отказался уточнять с кем.

Темы: Эстониявиборы
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