8 марта будет теплым и почти без дождей – синоптики

Предстоящий уик-энд в Украине будет теплым и практически без осадков.

Об этом сообщили "Интерфакс-Украина" в отделе метеорологических прогнозов Укргидрометцентра в понедельник.

"Будет тепло. 8 марта, может, немного капнет, но вряд ли. 9-го в Украине местами небольшие дожди. Тепло сохраняется", – рассказали синоптики.

Согласно прогнозам, в середине недели будет немного прохладнее, затем вернется тепло - в пределах +8-13°С днем. Ночью также ожидается плюсовая температура +1-6°С.

"Это ориентировочно на Киев, потому что на юге и западе будет еще теплее", – уточнили в отделе метеопрогнозов.

Напомним: