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В США нашли владельца джекпота в 1,5 млрд долларов

Вторник, 5 марта 2019, 00:44

Организаторы лотереи Mega Millions объявили, что житель Южной Каролины, пожелавший остаться анонимным, обратился к ним с заявлением, чтобы претендовать на джекпот в 1,5 млрд долларов.

Об этом сообщает АР.

Отмечается, что победителя лотереи искали с октября прошлого года.

"Житель Южной Каролины, подавший заявление на то, чтобы получить второй по величине выигрыш в лотерею в истории США, выбрал опцию единовременного платежа в размере почти 878 млн долларов.

Это самая большлая выплата джекпота одному победителю в истории Соединенных Штатов", - говорится в сообщении.

"Мы рады, что житель Южной Каролины вышел на связь, чтобы претендовать на эту замечательную награду", - заявил Хоган Браун, исполнительный директор лотерейной комиссии.

Выигрышный билет был продан между 20 октября и 23 октября прошлого года в магазине в Симпсонвилле, штат Южная Каролина.

"В течение нескольких месяцев жители Южной Каролины рассуждали, почему победитель сразу не пришел за выигрышем.

Некоторые предполагали, что он скрывался от полиции и опасался проверки. Некоторые считали, что победитель начал очень сильно нервничать, когда увидел выигрышные числа, и скончался на месте", - пишет агентство.

Победитель имеет время до 19 апреля, чтобы претендовать на награду. В заявлении лотерейной комиссии не было никакого упоминания о том, почему он вышел на связь только сейчас.

"Украинская правда" в Threads

Темы: США
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