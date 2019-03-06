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У Путина рассказали, почему РФ перестала отправлять "гумконвои" на Донбасс

Среда, 6 марта 2019, 11:01
У Путина рассказали, почему РФ перестала отправлять гумконвои на Донбасс

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжает оказывать "гуманитарную помощь" оккупированному Донбассу, но делает это исходя из "реальных потребностей".

Об этом он сказал журналистам, отвечая на вопрос, почему в 2019 году Россия не отправляла "гумпомощь" на Донбасс, передает российский "Интерфакс".

По его словам, это не означает, что практика отправок на оккупированные территории Украины "гумконвоев" прервана, просто "происходит оценка потребностей".

Он добавил, что соответствующие решения о ее поставке принимаются в зависимости от того, какая "помощь" требуется Донбассу.

"Здесь нет никаких системных или иных изменений в подходах", - заявил пресс-секретарь Путина.

Сообщается, что 84-й по счету  "гумконвой" из России на оккупированный Донбасс был отправлен 20 декабря 2018 года общим весом груза 310 тонн, куда якобы вошли детские продуктовые наборы, товары медицинского назначения, новогодние подарки.

Россия доставляет "гуманитарную помощь" на Донбасс с нарушением международных норм. Украинская сторона и мировое сообщество считают, что таким образом Кремль передает боевикам оружие и другую помощь.

Темы: РосcияПутинДонбассгуманитарка
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