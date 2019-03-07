В Киеве задержали на взятке чиновника Госагентства водных ресурсов
Прокуроры ГПУ совместно с прокурорами САП и сотрудниками СБУ задержали с поличным при получении взятки в $8 тысяч заместителя главы Госагентства водных ресурсов Украины.
Об этом в среду вечером сообщила в Facebook пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.
Она отметила, что задержанный, используя свои служебные полномочия, требовал и получил от представителя юридического лица неправомерную выгоду в сумме $8 тыс за подписание договора на осуществление биологической мелиорации водоема - Бучанского водохранилища (84 га), расположенного в с. Гореничи Киево-Святошинского района Киевской области.
"Проводятся обыски по месту жительства и работы подозреваемого, а также готовится ходатайство об избрании в отношении последнего меры пресечения в виде содержания под стражей", - добавила пресс-секретарь генпрокурора.
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