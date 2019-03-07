В Киеве задержали на взятке чиновника Госагентства водных ресурсов

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Четверг, 7 марта 2019, 03:50

Прокуроры ГПУ совместно с прокурорами САП и сотрудниками СБУ задержали с поличным при получении взятки в $8 тысяч заместителя главы Госагентства водных ресурсов Украины.

Об этом в среду вечером сообщила в Facebook пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

Она отметила, что задержанный, используя свои служебные полномочия, требовал и получил от представителя юридического лица неправомерную выгоду в сумме $8 тыс за подписание договора на осуществление биологической мелиорации водоема - Бучанского водохранилища (84 га), расположенного в с. Гореничи Киево-Святошинского района Киевской области.

 
 
 
Все фото: FB Лариса Сарган

"Проводятся обыски по месту жительства и работы подозреваемого, а также готовится ходатайство об избрании в отношении последнего меры пресечения в виде содержания под стражей", - добавила пресс-секретарь генпрокурора.

Украинская правда

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Темы: Генпрокуратура взятка коррупция


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