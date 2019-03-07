Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Меркель отвергла предложение США провести маневры возле Крыма - СМИ

Четверг, 7 марта 2019, 22:11

Канцлер Германии Ангела Меркель в прошлом месяце отвергла предложение США о проведении морских маневров вблизи России, направленных на провоцирование президента Владимира Путина.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на три источника, знакомые с деталями переговоров Меркель с вице-президентом США Майком Пенсом.

На встрече 16 февраля на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности вице-президент США Майк Пенс призвал Меркель отправить немецкие корабли через Керченский пролив, чтобы показать Путину, что западные государства не откажутся от доступа к этим водам.

Лидер Германии ответила на это предложение отказом, ссылаясь при этом на предостережения со стороны президента Украины Петра Порошенко.

У канцлера Германии отказались от комментариев на эту тему.

По данным источников, Меркель отметила, что хотела бы, по согласованию с французами, направить конвой в качестве одноразового маневра, но Порошенко сказал, что этого недостаточно, чтобы решить его проблему - он хочет, чтобы пролив был постоянно открыт.

Франция также отказалась участвовать в предлагаемых США маневрах, оценивая эту идею как ненужную провокацию, отметил другой чиновник.

ВМФ России в прошлом году обстреляли и захватили три украинских корабля, которые проходили через Керченский пролив. Россия до сих пор отвергает призывы Запада освободить 24 украинских моряков и корабли, захваченные во время инцидента.

Европейская правда

Темы: МеркельСШАКрыманнексия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

видеоВ укрытии одной из школ Киева во время тревоги обвалился потолок и прорвало трубу

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Все новости...
Меркель
Кулеба призвал Германию не повторять ошибку Меркель
Меркель призвала "не сужать мысли" в поисках решения о прекращении войны в Украине
Меркель получила высшую государственную награду ФРГ - не все ее однопартийцы это поддержали
Последние новости
21:44
Экономические новости 22 декабря: увольнение в АМКУ, Украина и Польша согласовали действия на границе
21:43
фотоВ Одесской области ПВО уничтожила 7 российских дронов, повреждено учебное заведение
21:33
ОбновленоВторой раз за вечер россияне запустили "Шахеды" с юга
21:32
В Риге обыскали Дом Москвы за возможное нарушение санкций ЕС
21:17
Правительство продлило отмену НДС и пошлины на ввоз беспилотников до 2025 года
21:13
Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов
21:09
Швеция распространяет временную защиту на всех украинцев, которые находятся там законно
20:55
Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34
20:53
Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы
20:48
Украина инициирует расторжение соглашения о зоне свободной торговли с Беларусью
Все новости...
Реклама: