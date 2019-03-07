Меркель отвергла предложение США провести маневры возле Крыма - СМИ

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Четверг, 7 марта 2019, 21:11

Канцлер Германии Ангела Меркель в прошлом месяце отвергла предложение США о проведении морских маневров вблизи России, направленных на провоцирование президента Владимира Путина.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на три источника, знакомые с деталями переговоров Меркель с вице-президентом США Майком Пенсом.

На встрече 16 февраля на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности вице-президент США Майк Пенс призвал Меркель отправить немецкие корабли через Керченский пролив, чтобы показать Путину, что западные государства не откажутся от доступа к этим водам.

Лидер Германии ответила на это предложение отказом, ссылаясь при этом на предостережения со стороны президента Украины Петра Порошенко.

У канцлера Германии отказались от комментариев на эту тему.

По данным источников, Меркель отметила, что хотела бы, по согласованию с французами, направить конвой в качестве одноразового маневра, но Порошенко сказал, что этого недостаточно, чтобы решить его проблему - он хочет, чтобы пролив был постоянно открыт.

Франция также отказалась участвовать в предлагаемых США маневрах, оценивая эту идею как ненужную провокацию, отметил другой чиновник.

ВМФ России в прошлом году обстреляли и захватили три украинских корабля, которые проходили через Керченский пролив. Россия до сих пор отвергает призывы Запада освободить 24 украинских моряков и корабли, захваченные во время инцидента.

Европейская правда

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Темы: Меркель США Крым аннексия


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