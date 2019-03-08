На Донбассе объявлен режим "тишины", но Россия ничего не обещала
С начала пятницы, 8 марта, Украина ввела бессрочный режим "тишины" по всей линии боевого соприкосновения с российскими оккупационными войсками.
Об этом сообщил представитель Украины в Трехсторонний контактной группе Евгений Марчук, отметив, что продолжительность режима прекращения огня зависит от российской стороны, пишет Укринформ.
"Мы сегодня договорились и все стороны согласились, что с 00.00 часов "запускается" режим тишины. Но чтобы не было слишком больших иллюзий, пока не будет гарантий со стороны России и, прежде всего, руководства России - Путина или его представителей, - к сожалению, на очень большой оптимизм надеяться не приходится", - заявил Марчук.
Представитель России в Трехсторонний контактной группе Борис Грызлов на переговоры не приехал.
"Не было гарантий российской стороны на высшем уровне, не было представителя России Грызлова на заседании", - заявил Марчук.
Напоминаем:
- 27 декабря в Трехсторонний контактной группе была достигнута договоренность о введении режима прекращения огня в зоне боевых действий на Донбассе с полуночи 29 декабря.
- Вечером 28 декабря драма обстреляли свои позиции в районе оккупированного н.п. Голубовское, чтобы обвинить украинских военных в срыве режима тишины.
- 29 декабря российские оккупационные войска 6 раз нарушили режим прекращения огня.