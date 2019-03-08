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На Донбассе объявлен режим "тишины", но Россия ничего не обещала

Пятница, 8 марта 2019, 00:14

С начала пятницы, 8 марта, Украина ввела бессрочный режим "тишины" по всей линии боевого соприкосновения с российскими оккупационными войсками.

Об этом сообщил представитель Украины в Трехсторонний контактной группе Евгений Марчук, отметив, что продолжительность режима прекращения огня зависит от российской стороны, пишет Укринформ.

"Мы сегодня договорились и все стороны согласились, что с 00.00 часов "запускается" режим тишины. Но чтобы не было слишком больших иллюзий, пока не будет гарантий со стороны России и, прежде всего, руководства России - Путина или его представителей, - к сожалению, на очень  большой оптимизм надеяться не приходится", - заявил Марчук.

Представитель России в Трехсторонний контактной группе Борис Грызлов на переговоры не приехал.

"Не было гарантий российской стороны на высшем уровне, не было представителя России Грызлова на заседании", - заявил Марчук.

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Темы: ООСДонбассМинские соглашения
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