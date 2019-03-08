Почти вся Венесуэла осталась без электричества

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Пятница, 8 марта 2019, 06:45

В Венесуэле без света остались 23 из 25 штатов страны, а также столица Венесуэлы - Каракас.

Об этом пишет DW.

Из-за аварии на крупнейшей гидроэлектростанции страны широкомасштабное отключение электричества произошло вечером в четверг, 7 марта.

Прекратил работу венесуэльский международный аэропорт Майкетии, обесточены несколько линий метро. В столице Венесуэлы также наблюдаются перебои с мобильной связью.

Национальная электрическая компания Венесуэлы (Corpoelec) заявила, что причиной перебоев с подачей электричества стала диверсия на крупнейшей гидроэлектростанции страны "Эль-Гури".

"Это часть электрической войны против государства",- заявили в компании.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в четверг обвинил "американский империализм" в причастности к перебоям с электроснабжением в стране.

"Электрическая война, объявленная и возглавляемая американским империализмом против нашего народа, будет побеждена", - написал Мадуро в своем Twitter.

Министр энергетики Луис Мот Домингес пообещал, что проблемы с электричеством устранят в течение трех часов, однако его оптимизм оказался неоправданным.

Тем временем жители нескольких районов Каракаса в четверг вечером вышли на улицы, требуя от властей восстановить электроснабжение.

Аварии в сфере электроэнергетики случаются в Венесуэле все чаще. Власти традиционно видят в них происки империализма.

Однако представители национальной Федерации работников сферы электроснабжения Венесуэлы неоднократно заявляли, что аварии в профильной сфере связаны с износом оборудования и нехваткой ресурсов для выполнения профилактического обслуживания сетей и подстанций.

Госсекретарь США Майк Помпео прокомментировал обвинения режима Мадуро в twitter.

"Отключение электричества и разорение, от которого страдают обычные венесуэльцы, не из-за США. Не из-за Колумбии. Не из-за Эквадора или Бразилии, Европы или кого-либо еще. Дефицит электроэнергии и голод являются результатом некомпетентности режима Мадуро", - написал он.

Напомним:

  • В январе несколько стран во главе с Соединенными Штатами признали временным президентом страны Хуана Гуайдо, президента Национального собрания Венесуэлы.
  • В ответ Мадуро, которого США объявили нелегитимным, заявил, что разрывает дипломатические отношения с Соединенными Штатами, и приказал американским дипломатам покинуть страну в течение 72 часов. Он также приказал венесуэльским дипломатам покинуть США.
  • Позже министерство иностранных дел Венесуэлы опубликовало заявление о прекращении этих выдворений и предложило провести переговоры с США.
  • Европейский парламент признал Хуана Гуайдо законным временным президентом Венесуэлы в соответствии с Конституцией страны.
  • ЕС призвал как можно скорее провести досрочные выборы в Венесуэле, в противном случае пообещал признать лидера оппозиции в качестве руководителя страны.
  • Мадуро категорически отклонил призыв европейских стран назначить досрочные выборы президента, после того, как лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временным лидером страны.
  • Мадуро заявил, что не исключает, что в результате политического кризиса в Венесуэле вспыхнет гражданская война.

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Темы: Венесуэла


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