Подкуп Тимошенко: второго подозреваемого арестовали с правом залога

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Пятница, 8 марта 2019, 08:48

Печерский райсуд Киева избрал и второму подозреваемому в попытке подкупа кандидата в президенты Юрия Тимошенко Александру Ищенко меру пресечения в виде ареста с правом залога 4 миллиона гривен.

Об этом сообщила в пятницу пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в Twitter.

"Второму подозреваемому в попытке подкупа кандидата в президенты Украины - Ищенко А.А. - решением Печерского райсуда Киева избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в сумме 4 млн.грн", - написала она.

Ранее Печерский райсуд избрал аналогичную меру пресечения первому подозреваемому в попытке подкупа кандидата в президенты Тимошенко Тарасу Констанчуку.

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Напомним:

6 марта генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что ГПУ вместе с СБУ и ГБР задержали двух человек, которые хотели дать 5 млн гривен взятки кандидату в президенты Юрию Тимошенко, чтобы он отказался баллотироваться.

7 марта Луценко назвал имена задержанных - Тарас Констанчук и Александр Ищенко, а также заявил, что к схеме причастен нардеп от "Батькивщины" Валерий Дубиль.

Констанчук обвинил администрацию президента в провокации против него.

Украинская правда

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Темы: выборы президента 2019 арест


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