Подкуп Тимошенко: второго подозреваемого арестовали с правом залога
Печерский райсуд Киева избрал и второму подозреваемому в попытке подкупа кандидата в президенты Юрия Тимошенко Александру Ищенко меру пресечения в виде ареста с правом залога 4 миллиона гривен.
Об этом сообщила в пятницу пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в Twitter.
Другому підозрюваному у спробі підкупу кандидата в президенти Украіни - Іщенку О.А. - рішенням Печерського райсуду м. Києва обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в сумі 4 млн.грн.— Лариса Сарган (@SarganLarysa) 8 березня 2019 р.
"Второму подозреваемому в попытке подкупа кандидата в президенты Украины - Ищенко А.А. - решением Печерского райсуда Киева избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в сумме 4 млн.грн", - написала она.
Ранее Печерский райсуд избрал аналогичную меру пресечения первому подозреваемому в попытке подкупа кандидата в президенты Тимошенко Тарасу Констанчуку.
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Напомним:
6 марта генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что ГПУ вместе с СБУ и ГБР задержали двух человек, которые хотели дать 5 млн гривен взятки кандидату в президенты Юрию Тимошенко, чтобы он отказался баллотироваться.
7 марта Луценко назвал имена задержанных - Тарас Констанчук и Александр Ищенко, а также заявил, что к схеме причастен нардеп от "Батькивщины" Валерий Дубиль.
Констанчук обвинил администрацию президента в провокации против него.