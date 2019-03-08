Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Перемирие на Донбассе: в ОБСЕ надеются, что продолжится и после 8 марта

Пятница, 8 марта 2019, 22:14
Перемирие на Донбассе: в ОБСЕ надеются, что продолжится и после 8 марта

В ОБСЕ призвали все стороны к обеспечению необходимых мер для соблюдения перемирия на Донбассе и выразили надежду, что оно будет соблюдаться в последующие дни и недели. 

Об этом заявил спецпредставитель председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе посол Мартин Сайдик. 

Он напомнил, что решение о прекращении огня с 00:01 8 марта 2019 было согласовано Рабочей группой по безопасности в ТКГ. 

"Мы ценим то, что стороны вновь присоединились к минским соглашениям и призываем их принять все необходимые меры для обеспечения устойчивого и долгосрочного прекращения огня", - заявил глава СММ ОБСЕ в Украине Эртурул Апакан. 

Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Словакии Мирослав Лайчак и генсек ОБСЕ Томас Гремингер отметили, что новое соглашение о прекращении огня на Донбассе "должно привести к снижению насилия", пишет Интерфакс-Украина.

"Гарантия безопасной и безопасной обстановки является важнейшим предварительным условием для любого позитивного развития, включая улучшение тяжелой гуманитарной ситуации. Призываю стороны взять на себя всю полноту ответственности, особенно в отношении людей по обе стороны линии соприкосновения в зоне конфликта", - отметил Лайчак.

В свою очередь представитель Украины в ТКГ Евгений Марчук заявил, что пока не будет гарантий со стороны РФ и Владимира Путина или его представителей, "на очень большой оптимизм надеяться не приходится", а представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко отметила, что совместное заявление ТКГ о прекращении огня подписано не было из-за отсутствия представителя РФ Бориса Грызлова.

Напомним, 

  • С полуночи 8 марта Украина ввела бессрочный режим "тишины" по всей линии соприкосновения с российскими оккупационными войсками, однако Россия не предоставила гарантий перемирия. 
  • По сообщению штаба ООС, в пятницу с начала суток по состоянию на 12:00 на линии разграничения был зафиксирован один прицельный обстрел со стороны боевиков. 

Темы: ДонбассОБСЕОРДЛОМинские соглашения
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

видеоВ укрытии одной из школ Киева во время тревоги обвалился потолок и прорвало трубу

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Все новости...
Донбасс
16 часов на штурме под Бахмутом. Репортаж УП с наступления десантников
Сырский: На Бахмутском направлении вернули ранее оккупированные территории
Оккупанты сообщили о "прилетах" по администрации Волновахи
Последние новости
21:44
Экономические новости 22 декабря: увольнение в АМКУ, Украина и Польша согласовали действия на границе
21:43
фотоВ Одесской области ПВО уничтожила 7 российских дронов, повреждено учебное заведение
21:33
ОбновленоВторой раз за вечер россияне запустили "Шахеды" с юга
21:32
В Риге обыскали Дом Москвы за возможное нарушение санкций ЕС
21:17
Правительство продлило отмену НДС и пошлины на ввоз беспилотников до 2025 года
21:13
Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов
21:09
Швеция распространяет временную защиту на всех украинцев, которые находятся там законно
20:55
Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34
20:53
Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы
20:48
Украина инициирует расторжение соглашения о зоне свободной торговли с Беларусью
Все новости...
Реклама: