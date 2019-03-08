Перемирие на Донбассе: в ОБСЕ надеются, что продолжится и после 8 марта

В ОБСЕ призвали все стороны к обеспечению необходимых мер для соблюдения перемирия на Донбассе и выразили надежду, что оно будет соблюдаться в последующие дни и недели.

Об этом заявил спецпредставитель председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе посол Мартин Сайдик.

Он напомнил, что решение о прекращении огня с 00:01 8 марта 2019 было согласовано Рабочей группой по безопасности в ТКГ.

"Мы ценим то, что стороны вновь присоединились к минским соглашениям и призываем их принять все необходимые меры для обеспечения устойчивого и долгосрочного прекращения огня", - заявил глава СММ ОБСЕ в Украине Эртурул Апакан.

Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Словакии Мирослав Лайчак и генсек ОБСЕ Томас Гремингер отметили, что новое соглашение о прекращении огня на Донбассе "должно привести к снижению насилия", пишет Интерфакс-Украина.

"Гарантия безопасной и безопасной обстановки является важнейшим предварительным условием для любого позитивного развития, включая улучшение тяжелой гуманитарной ситуации. Призываю стороны взять на себя всю полноту ответственности, особенно в отношении людей по обе стороны линии соприкосновения в зоне конфликта", - отметил Лайчак.

В свою очередь представитель Украины в ТКГ Евгений Марчук заявил, что пока не будет гарантий со стороны РФ и Владимира Путина или его представителей, "на очень большой оптимизм надеяться не приходится", а представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко отметила, что совместное заявление ТКГ о прекращении огня подписано не было из-за отсутствия представителя РФ Бориса Грызлова.

Напомним,