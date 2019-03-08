Перемирие на Донбассе: в ОБСЕ надеются, что продолжится и после 8 марта

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Пятница, 8 марта 2019, 23:14

В ОБСЕ призвали все стороны к обеспечению необходимых мер для соблюдения перемирия на Донбассе и выразили надежду, что оно будет соблюдаться в последующие дни и недели. 

Об этом заявил спецпредставитель председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе посол Мартин Сайдик. 

Он напомнил, что решение о прекращении огня с 00:01 8 марта 2019 было согласовано Рабочей группой по безопасности в ТКГ. 

"Мы ценим то, что стороны вновь присоединились к минским соглашениям и призываем их принять все необходимые меры для обеспечения устойчивого и долгосрочного прекращения огня", - заявил глава СММ ОБСЕ в Украине Эртурул Апакан. 

Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Словакии Мирослав Лайчак и генсек ОБСЕ Томас Гремингер отметили, что новое соглашение о прекращении огня на Донбассе "должно привести к снижению насилия", пишет Интерфакс-Украина.

"Гарантия безопасной и безопасной обстановки является важнейшим предварительным условием для любого позитивного развития, включая улучшение тяжелой гуманитарной ситуации. Призываю стороны взять на себя всю полноту ответственности, особенно в отношении людей по обе стороны линии соприкосновения в зоне конфликта", - отметил Лайчак.

В свою очередь представитель Украины в ТКГ Евгений Марчук заявил, что пока не будет гарантий со стороны РФ и Владимира Путина или его представителей, "на очень большой оптимизм надеяться не приходится", а представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко отметила, что совместное заявление ТКГ о прекращении огня подписано не было из-за отсутствия представителя РФ Бориса Грызлова.

Напомним, 

  • С полуночи 8 марта Украина ввела бессрочный режим "тишины" по всей линии соприкосновения с российскими оккупационными войсками, однако Россия не предоставила гарантий перемирия. 
  • По сообщению штаба ООС, в пятницу с начала суток по состоянию на 12:00 на линии разграничения был зафиксирован один прицельный обстрел со стороны боевиков. 

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Темы: Донбасс ОБСЕ ОРДЛО Минские соглашения


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