В Госдепе не исключают санкций против всех, кто поддерживает режим Мадуро
Спецпредставитель США по вопросам Венесуэлы Эллиот Абрамс заявил, что Вашингтон сохраняет возможность введения санкций против всех, кто поддерживает в Венесуэле режим Мадуро.
Об этом он сказал во время брифинга в Государственном департаменте США, передает "Укринформ".
"Что касается вторичных санкций, то это не вопрос. Всегда есть возможность для них", - подчеркнул Абрамс, отвечая на вопрос, рассматривается ли возможность введения санкций против РФ, Кубы и возможно Индии, которая покупает топливо у режима Мадуро.
Отмечается, что спецпредставитель США уклонился от прямых комментариев о намерениях администрации ввести санкции в ближайшее время.
"Мы пока этого не делали, и я не хотел бы спекулировать, будем ли мы санкции применять или что заставит нас сделать это", - заявил дипломат.
Напомним:
- 28 января США ввели санкции против нефтяного сектора Венесуэлы с целью заблокировать получение доходов от продаж нефти администрацией президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Условием продолжения работы компаний является перечисление средств на счета, заблокированные для режима Мадуро.
- Также Минфин США санкции в отношении руководителей Нацгвардии и полиции Венесуэлы за блокирование доставки гуманитарной помощи в страну.
- Вице-президент США Майк Пенс заявил, что Вашингтон отменит больше виз, выданных известным венесуэльцам, чтобы увеличить давление на президента Николаса Мадуро, чтобы тот отказался от власти.
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