В Госдепе не исключают санкций против всех, кто поддерживает режим Мадуро

Спецпредставитель США по вопросам Венесуэлы Эллиот Абрамс заявил, что Вашингтон сохраняет возможность введения санкций против всех, кто поддерживает в Венесуэле режим Мадуро.

Об этом он сказал во время брифинга в Государственном департаменте США, передает "Укринформ".

"Что касается вторичных санкций, то это не вопрос. Всегда есть возможность для них", - подчеркнул Абрамс, отвечая на вопрос, рассматривается ли возможность введения санкций против РФ, Кубы и возможно Индии, которая покупает топливо у режима Мадуро.

Отмечается, что спецпредставитель США уклонился от прямых комментариев о намерениях администрации ввести санкции в ближайшее время.

"Мы пока этого не делали, и я не хотел бы спекулировать, будем ли мы санкции применять или что заставит нас сделать это", - заявил дипломат.

Напомним: