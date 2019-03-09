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В Госдепе не исключают санкций против всех, кто поддерживает режим Мадуро

Суббота, 9 марта 2019, 03:29

Спецпредставитель США по вопросам Венесуэлы Эллиот Абрамс заявил, что Вашингтон сохраняет возможность введения санкций против всех, кто поддерживает в Венесуэле режим Мадуро.

Об этом он сказал во время брифинга в Государственном департаменте США, передает "Укринформ".

"Что касается вторичных санкций, то это не вопрос. Всегда есть возможность для них", - подчеркнул Абрамс, отвечая на вопрос, рассматривается ли возможность введения санкций против РФ, Кубы и возможно Индии, которая покупает топливо у режима Мадуро.

Отмечается, что спецпредставитель США уклонился от прямых комментариев о намерениях администрации ввести санкции в ближайшее время.

"Мы пока этого не делали, и я не хотел бы спекулировать, будем ли мы санкции применять или что заставит нас сделать это", - заявил дипломат.

Напомним: 

  • 28 января США ввели санкции против нефтяного сектора Венесуэлы с целью заблокировать получение доходов от продаж нефти администрацией президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Условием продолжения работы компаний является перечисление средств на счета, заблокированные для режима Мадуро.
  • Также Минфин США санкции в отношении руководителей Нацгвардии и полиции Венесуэлы за блокирование доставки гуманитарной помощи в страну.
  • Вице-президент США Майк Пенс заявил, что Вашингтон отменит больше виз, выданных известным венесуэльцам, чтобы увеличить давление на президента Николаса Мадуро, чтобы тот отказался от власти.

Темы: СШАВенесуэласанкции
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