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БПП: За событиями в Киеве и Черкассах стоят пророссийские реваншисты

Суббота, 9 марта 2019, 23:39
БПП: За событиями в Киеве и Черкассах стоят пророссийские реваншисты

В партии "БПП "Солидарность" заявляют, что за событиями 9 марта, которые состоялись в Киеве и Черкассах, "стоят пророссийские реваншисты и олигархи-беглецы".

Об этом говорится в заявлении пресс-службы партии "БПП "Солидарность".

"За подобными акциями стояли и стоят пророссийские реваншисты и олигархи-беглецы. Все время от начала российской агрессии против нашего государства мы утверждаем право Украины быть свободной и независимой. Именно поэтому ни у кого не получится зажечь или сломать Украину изнутри. Всех, кто хочет в угоду своим амбициям спровоцировать насилие и залить наши улицы кровью украинцев, должны остановить решительные действия правоохранительных органов", - заявили в БПП.

В партии призвали наказать участников нападения на полицейских в Киеве и на мирное собрание граждан в Черкассах.

Напомним:

  • В субботу представители Нацкорпуса устроили в центре Киева акцию "День гнева" и пришли на ул. Банковую под Администрацию президента с требованием наказать причастных к хищениям в "Укроборонпроме".
  • Во время акции произошли столкновения, после которых в полиции заявили о трех пострадавших правоохранителях.
  • После этого представители Нацкорпуса отправились в Черкассы, где находился в субботу президент и пытались прорваться к нему во время выступления возле дворца Дружбы народов.
  • Вследствие попытки представителей Нацкорпуса прорваться к президенту Петру Порошенко во время выступления в Черкассах пострадали 15 полицейских, в том числе начальник ГУНП в Черкасской области Валерий Лютый.
  • Глава МВД Арсен Аваков назвал действия представителей Нацкорпуса в Черкассах недопустимыми.

"Украинская правда" в Threads

Темы: БППКиевЧеркассыПорошенкоАваков
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