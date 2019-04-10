Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Кличко назначил дату и время: Зеленского и Порошенко ждут эксперты VADA  

Среда, 10 апреля 2019, 10:55

Украинский боксер Владимир Кличко призвал кандидатов на пост президента Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского 10 апреля прибыть на НСК "Олимпийский" и сдать анализы представителям волонтерской антидопинговой организации VADA, которые приехали в Киев.

Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с представителями VADA, пишет "Интерфакс-Украина".

"Я призываю добровольно кандидатов в президенты Украины сегодня прийти в НСК "Олимпийский" между 15 и 18 часами и повторно сдать анализы в компетентные организации и лаборатории", - сказал брат киевского мэра.

По словам Кличко, он не общается с кандидатами, поэтому, не известно придут ли они на стадион.

Также боксер рассказал, что в результатах анализов VADA точно не будет неточностей, путаницы с датами и тому подобное.

Ранее ошибочно распространилась информация о возможности теста специалистами Всемирного антидопингового агентства (World Anti-Doping Agency, WADA). Воспользоваться международными экспертами кандидатам предложил украинский боксер Владимир Кличко: он сначала написал о WADA, а затем исправил на VADA.

По словам представительницы VADA доктора Анжелы Сильвы, WADA контролирует и мониторит все процедуры за антидопинговыми кодами.

"Мировое антидопинговое агентство не тестирует, а лишь проводит надзор. VADA в свою очередь на базе этих самых лабораторий проводит тестирование и обеспечивает контроль допинга профессиональных спортсменов под руководством Всемирной", - пояснила она, пишет "Укринформ".

Отмечается, что агентства пользуются одной лабораторией и имеют общих специалистов.

Напомним:

  • В первом туре выборов, состоявшихся 31 марта, победу одержали Владимир Зеленский (свыше 30% голосов) и Петр Порошенко (чуть меньше 16%).
  • Национальная общественная телерадиокомпания Украины пригласила кандидатов в президенты, которые пройдут во второй тур выборов (состоится 21 апреля), принять участие в дебатах.
  • Сейчас между кандидатами идет дискуссия по поводу времени и места проведения дебатов.
  • Порошенко предлагает несколько раундов дебатов, а Зеленскийпригласил Порошенко устроить дебаты на НСК "Олимпийский" 19 апреля.
  • У Порошенко согласились на дебаты 19 апреля и также будут ждать Зеленского на стадионе 14 апреля.
  • В то же время, официальные дебаты кандидатов запланированы в студии "Суспільного" вечером 19 апреля.
  • На прошлой неделе Порошенко сдал на анализ кровь, мочу и волосы, а Зеленский - кровь.
  • В ответ кандидатов призвали "не подменять содержание формой" и сконцентрироваться на реформах и их реализации.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ПорошенкоЗеленскийвыборы президента 2019Виталий Кличко
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

видеоВ укрытии одной из школ Киева во время тревоги обвалился потолок и прорвало трубу

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Все новости...
Порошенко
Найем об оскорблениях "порохоботов" в сети: "Порошенко должен понести за это политическую ответственность"
Александр Мартыненко: как руководят президенты, роль Ермака, политика за кулисами
Украина и ее "если бы"
Последние новости
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
21:56
Новый министр аграрной политики Польши впервые поговорил с украинским коллегой
21:44
Экономические новости 22 декабря: увольнение в АМКУ, Украина и Польша согласовали действия на границе
21:43
фотоВ Одесской области ПВО уничтожила 7 российских дронов, повреждено учебное заведение
21:33
ОбновленоВторой раз за вечер россияне запустили "Шахеды" с юга
21:32
В Риге обыскали Дом Москвы за возможное нарушение санкций ЕС
21:17
Правительство продлило отмену НДС и пошлины на ввоз беспилотников до 2025 года
21:13
Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов
21:09
Швеция распространяет временную защиту на всех украинцев, которые находятся там законно
20:55
Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34
Все новости...
Реклама: