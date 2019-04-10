Кличко назначил дату и время: Зеленского и Порошенко ждут эксперты VADA
Украинский боксер Владимир Кличко призвал кандидатов на пост президента Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского 10 апреля прибыть на НСК "Олимпийский" и сдать анализы представителям волонтерской антидопинговой организации VADA, которые приехали в Киев.
Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с представителями VADA, пишет "Интерфакс-Украина".
"Я призываю добровольно кандидатов в президенты Украины сегодня прийти в НСК "Олимпийский" между 15 и 18 часами и повторно сдать анализы в компетентные организации и лаборатории", - сказал брат киевского мэра.
Ранее ошибочно распространилась информация о возможности теста специалистами Всемирного антидопингового агентства (World Anti-Doping Agency, WADA). Воспользоваться международными экспертами кандидатам предложил украинский боксер Владимир Кличко: он сначала написал о WADA, а затем исправил на VADA.
Добровольная волонтерская организация VADA сотрудничает с мировой WADA, однако мировая организация не проводит подобных тестов, но организации пользуются одной лабораторией.
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Напомним:
- В первом туре выборов, состоявшихся 31 марта, победу одержали Владимир Зеленский (свыше 30% голосов) и Петр Порошенко (чуть меньше 16%).
- Национальная общественная телерадиокомпания Украины пригласила кандидатов в президенты, которые пройдут во второй тур выборов (состоится 21 апреля), принять участие в дебатах.
- Сейчас между кандидатами идет дискуссия по поводу времени и места проведения дебатов.
- Порошенко предлагает несколько раундов дебатов, а Зеленскийпригласил Порошенко устроить дебаты на НСК "Олимпийский" 19 апреля.
- У Порошенко согласились на дебаты 19 апреля и также будут ждать Зеленского на стадионе 14 апреля.
- В то же время, официальные дебаты кандидатов запланированы в студии "Суспільного" вечером 19 апреля.
- На прошлой неделе Порошенко сдал на анализ кровь, мочу и волосы, а Зеленский - кровь.
- В ответ кандидатов призвали "не подменять содержание формой" и сконцентрироваться на реформах и их реализации.
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