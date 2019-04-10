Кличко назначил дату и время: Зеленского и Порошенко ждут эксперты VADA  

Украинский боксер Владимир Кличко призвал кандидатов на пост президента Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского 10 апреля прибыть на НСК "Олимпийский" и сдать анализы представителям волонтерской антидопинговой организации VADA, которые приехали в Киев.

Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с представителями VADA, пишет "Интерфакс-Украина".

"Я призываю добровольно кандидатов в президенты Украины сегодня прийти в НСК "Олимпийский" между 15 и 18 часами и повторно сдать анализы в компетентные организации и лаборатории", - сказал брат киевского мэра.

По словам Кличко, он не общается с кандидатами, поэтому, не известно придут ли они на стадион.

Также боксер рассказал, что в результатах анализов VADA точно не будет неточностей, путаницы с датами и тому подобное.

Ранее ошибочно распространилась информация о возможности теста специалистами Всемирного антидопингового агентства (World Anti-Doping Agency, WADA). Воспользоваться международными экспертами кандидатам предложил украинский боксер Владимир Кличко: он сначала написал о WADA, а затем исправил на VADA.

По словам представительницы VADA доктора Анжелы Сильвы, WADA контролирует и мониторит все процедуры за антидопинговыми кодами.

"Мировое антидопинговое агентство не тестирует, а лишь проводит надзор. VADA в свою очередь на базе этих самых лабораторий проводит тестирование и обеспечивает контроль допинга профессиональных спортсменов под руководством Всемирной", - пояснила она, пишет "Укринформ".

Отмечается, что агентства пользуются одной лабораторией и имеют общих специалистов.

Напомним: