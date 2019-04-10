Порошенко приехал сдавать анализы для международных экспертов
Среда, 10 апреля 2019, 16:42
Действующий президент и кандидат на эту должность Петр Порошенко приехал сдавать анализы волонтерской антидопинговой организации VADA.
Об этом сообщает корреспондент "Украинской правды".
Порошенко в среду прибыл в НСК "Олимпийский" и зашел в процедурную комнату.
Президент должен выйти к прессе после того, как будет завершен забор биологических образцов.
Исследования должны провести эксперты в Соединенных Штатах Америки.
Спикер штаба Порошенко Олег Медведев говорил, что результаты анализов VADA должны быть готовы через 3 дня.
Читайте также: Батл между кандидатами. Все детали
Напомним:
- В первом туре выборов победили Владимир Зеленский и Петр Порошенко.
- Вечером 3 апреля Зеленский записал обращение, в котором подтвердил готовность дебатировать с Порошенко, но на НСК "Олимпийский".
- Одним из требований Зеленского было прохождение экспертизы, чтобы "доказать народу, что среди них нет ни алкоголиков, ни наркоманов".
- 5 апреля Зеленский и Порошенко сдали анализы в разных местах. Зеленский сдал только кровь, а Порошенко кровь, мочу и волосы.
- Спустя несколько часов результаты анализов Зеленского и Порошенкостали известны.
- Экспресс-тест не показал психоактивных веществ в организме Порошенко, основательный тест на наркотики могут делать до 2 недель. Анализ на алкоголь дал отрицательный результат.
- Во время публикации результатов Зеленский обнародовал документ, на котором датой сдачи анализа значилось 2 апреля, а немного позже – с датой 5 апреля. В клинике "Евролаб", которая принадлежит симпатику Зеленского, объяснили, что в результатах ошибочно указали неверную дату забора крови, а сам кандидат прокомментировал это так: "В нашей истории с анализами произошел казус".
- Украинский боксер Владимир Кличко предложил Владимиру Зеленскому и Петру Порошенко сдать анализы в VADA.
- 7 апреля Порошенко заявил, что готов пройти антидопинговый тест VADA и анонсировал приезд специалистов в Украину.
- У Зеленского раньше говорили, что он больше не будет сдавать никаких анализов.
Украинская правда