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Порошенко приехал сдавать анализы для международных экспертов

Среда, 10 апреля 2019, 16:42
Порошенко приехал сдавать анализы для международных экспертов

Действующий президент и кандидат на эту должность Петр Порошенко приехал сдавать анализы волонтерской антидопинговой организации VADA.

Об этом сообщает корреспондент "Украинской правды".

Порошенко в среду прибыл в НСК "Олимпийский" и зашел в процедурную комнату.

Порошенко с представителями VADA
Порошенко с представителями VADA
фото: эльдар сарахман, уп

Президент должен выйти к прессе после того, как будет завершен забор биологических образцов.

Порошенко с представителями VADA
Порошенко в НСК "Олімпійський"
ФОТО: ЭЛЬДАР САРАХМАН, УП

Исследования должны провести эксперты в Соединенных Штатах Америки.

Спикер штаба Порошенко Олег Медведев говорил, что результаты анализов VADA должны быть готовы через 3 дня.

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Напомним:

  • В первом туре выборов победили Владимир Зеленский и Петр Порошенко.
  • Вечером 3 апреля Зеленский записал обращение, в котором подтвердил готовность дебатировать с Порошенко, но на НСК "Олимпийский".
  • Одним из требований Зеленского было прохождение экспертизы, чтобы "доказать народу, что среди них нет ни алкоголиков, ни наркоманов".
  • 5 апреля Зеленский и Порошенко сдали анализы в разных местах. Зеленский сдал только кровь, а Порошенко кровь, мочу и волосы.
  • Спустя несколько часов результаты анализов Зеленского и Порошенкостали известны. 
  • Экспресс-тест не показал психоактивных веществ в организме Порошенко, основательный тест на наркотики могут делать до 2 недель. Анализ на алкоголь дал отрицательный результат.
  • Во время публикации результатов Зеленский обнародовал документ, на котором датой сдачи анализа значилось 2 апреля, а немного позже – с датой 5 апреля.  В клинике "Евролаб", которая принадлежит симпатику Зеленского, объяснили, что в результатах ошибочно указали неверную дату забора крови, а сам кандидат прокомментировал это так: "В нашей истории с анализами произошел казус". 
  • Украинский боксер Владимир Кличко предложил Владимиру Зеленскому и Петру Порошенко сдать анализы в VADA.
  • 7 апреля Порошенко заявил, что готов пройти антидопинговый тест VADA и анонсировал приезд специалистов в Украину.
  • У Зеленского раньше говорили, что он больше не будет сдавать никаких анализов.

Украинская правда
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