Порошенко приехал сдавать анализы для международных экспертов

Действующий президент и кандидат на эту должность Петр Порошенко приехал сдавать анализы волонтерской антидопинговой организации VADA.

Об этом сообщает корреспондент "Украинской правды".

Порошенко в среду прибыл в НСК "Олимпийский" и зашел в процедурную комнату.

Порошенко с представителями VADA фото: эльдар сарахман, уп

Президент должен выйти к прессе после того, как будет завершен забор биологических образцов.

Порошенко в НСК "Олімпійський" ФОТО: ЭЛЬДАР САРАХМАН, УП

Исследования должны провести эксперты в Соединенных Штатах Америки.

Спикер штаба Порошенко Олег Медведев говорил, что результаты анализов VADA должны быть готовы через 3 дня.

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Напомним: