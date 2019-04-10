Зеленский не пойдет на VADA-анализы – штаб

Политический консультант кандидата в президенты Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что экс-шоумен не придет в среду сдавать анализы экспертам антидопинговой ассоциации VADA.

Об этом сообщает BBC News Украина.

"Был вопрос в сдаче анализов - анализы сдали. Кто уже как сдал: кто сдавал в непонятном медпункте, а кто-то - в лаборатории", - сказал он.

Разумков отметил, что "дальше надо уже не анализы сдавать, а идти на дебаты".

По его словам, Зеленский готовится к дебатам 19 апреля на НСК "Олимпийский".

При этом в штабе Петра Порошенко заявили, что ждут оппонента на дебаты на стадионе 14 апреля в 14:14, а 19 апреля в 20:00 в студии Национальной общественной телерадиокомпании Украины. Кроме того призвали Зеленского просто "прийти и пописать".

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Напомним