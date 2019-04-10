Зеленский не пойдет на VADA-анализы – штаб
Политический консультант кандидата в президенты Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что экс-шоумен не придет в среду сдавать анализы экспертам антидопинговой ассоциации VADA.
Об этом сообщает BBC News Украина.
"Был вопрос в сдаче анализов - анализы сдали. Кто уже как сдал: кто сдавал в непонятном медпункте, а кто-то - в лаборатории", - сказал он.
Разумков отметил, что "дальше надо уже не анализы сдавать, а идти на дебаты".
По его словам, Зеленский готовится к дебатам 19 апреля на НСК "Олимпийский".
При этом в штабе Петра Порошенко заявили, что ждут оппонента на дебаты на стадионе 14 апреля в 14:14, а 19 апреля в 20:00 в студии Национальной общественной телерадиокомпании Украины. Кроме того призвали Зеленского просто "прийти и пописать".
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Напомним
- Ранее Зеленский уже говорил, что больше никаких анализов сдавать не будет.
- 10 апреля сообщалось, что кровь кандидатов в президенты Украины, которую эксперты Voluntary Anti-Doping Association возьмут на НСК "Олимпийский", протестующих на базе спортивной медлаборатории в США.
- 5 апреля кандидаты в президенты Владимир Зеленский и Петр Порошенко порознь сдали анализы, чтобы доказать отсутствие у них зависимостей.
- Анализ крови Зеленского в "Eurolab", которую возглавляет его сторонник, показал отсутствие в его организме наркотических веществ. Порошенко сдавал биообразцы в медпункте НСК "Олимпийский" четырем лабораториям – экспресс-тест не показал психоактивных веществ, алкоголя в крови тоже не обнаружили. Однако у оппонентов осталось недоверие к результатам.
- Экс-чемпион мира по боксу Владимир Кличко призвал кандидатов в президенты приехать 10 апреля с 15-й до 18 часов на стадион НСК "Олимпийский" для сдачи анализов независимым представителям VADA.
- Порошенко собирается прибыть на НСК "Олимпийский" и сдать анализы представителям Волонтерской антидопинговой организации (VADA).
- В штабе Зеленского заявляли, что он не будет сдавать анализы международной организации.
- Второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля.
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