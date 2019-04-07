Порошенко пройдет антидопинговый тест WADA
Кандидат в президенты Петр Порошенко пройдет антидопинговый тест WADA
Об этом он заявил вечером 7 апреля в эфире телеканала "Украина".
Порошенко отметил, что поддерживает идею Владимира Кличко, который обратился к кандидатам в президенты с призывом пройти тест WADA.
"В начале следующей недели сюда приедут руководство и эксперты этой организации, и я эти тесты пройду сразу же", - заявил Порошенко.
Он добавил, что это "существенно и принципиально", чтобы тесты провела WADA - "самая авторитетная в мире международная организация допингового контроля, которая кроме того вывела на чистую воду и Российское допинговое агентство, ... и авторитет которой не вызывает никакого сомнения".
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Напомним,
- 5 апреля Зеленский и Порошенко сдали анализы в разных местах. Зеленский сдал только кровь, а Порошенко кровь, мочу и волосы.
- Спустя несколько часов результаты анализов Зеленского и Порошенко стали известны.
- Экспресс-тест не показал психоактивных веществ в организме Порошенко, основательный тест на наркотики могут делать до 2 недель. Анализ на алкоголь дал отрицательный результат.
- При публикации результатов Зеленский обнародовал документ, на котором датой сдачи анализа значилось 2 апреля, а немного позже – с датой 5 апреля. В клинике "Евролаб" объяснили, что в результатах ошибочно указали неверную дату забора крови, а сам кандидат прокомментировал это так: "В нашей истории с анализами произошел казус".
- В штабе Порошенко заявили, что Зеленский сдал анализы на алкоголь и наркотики не должным образом - должен бы сдать на тест и волосы, так как они сохраняют следы наркотических веществ порядка 90 дней.
- В свою очередь украинский боксер Владимир Кличко предложил Владимиру Зеленскому и Петру Порошенко сдать анализы в международной организации World Anti-Doping Agency: "Если вы так открыты и заинтересованы в объективном результате, то сделайте это по репутационно проверенному методу в международной организации World Anti-Doping Agency", - заявил Кличко.
- Позже Кличко-младший заявил, что результаты анализов на наркотики и алкоголь, которые 5 апреля сдали кандидаты в президенты - обман, т.к. для проведения анализа необходимо не менее 48 часов.
- Всемирное антидопинговое агентство (WADA) - независимая структура, осуществляющая координацию борьбы с допингом в спорте, которое было основано в 1999 году.
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