Кандидат в президенты Петр Порошенко пройдет антидопинговый тест WADA

Об этом он заявил вечером 7 апреля в эфире телеканала "Украина".

Порошенко отметил, что поддерживает идею Владимира Кличко, который обратился к кандидатам в президенты с призывом пройти тест WADA.

"В начале следующей недели сюда приедут руководство и эксперты этой организации, и я эти тесты пройду сразу же", - заявил Порошенко.

Он добавил, что это "существенно и принципиально", чтобы тесты провела WADA - "самая авторитетная в мире международная организация допингового контроля, которая кроме того вывела на чистую воду и Российское допинговое агентство, ... и авторитет которой не вызывает никакого сомнения".

"Считаю, подозрение, что кандидатом или президентом Украины, верховным главнокомандующим может стать человек, который, не исключено, имеет наркотическую зависимость - является чрезвычайно большой угрозой", - заявил Порошенко.

Он добавил, что наркотическая зависимость является "прямой угрозой нацбезопасности и угрозой для каждого украинца".

"Каждый украинец должен получить четкий ответ - и относительно Порошенко, и относительно Зеленского. В этом заинтересованы и оба кандидата", - отметил Порошенко.

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