Порошенко пройдет антидопинговый тест WADA

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Воскресенье, 7 апреля 2019, 20:26

Кандидат в президенты Петр Порошенко пройдет антидопинговый тест WADA

Об этом он заявил вечером 7 апреля в эфире телеканала "Украина".

Порошенко отметил, что поддерживает идею Владимира Кличко, который обратился к кандидатам в президенты с призывом пройти тест WADA.

"В начале следующей недели сюда приедут руководство и эксперты этой организации, и я эти тесты пройду сразу же", - заявил Порошенко.

Он добавил, что это "существенно и принципиально", чтобы тесты провела WADA - "самая авторитетная в мире международная организация допингового контроля, которая кроме того вывела на чистую воду и Российское допинговое агентство, ... и авторитет которой не вызывает никакого сомнения".

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Напомним, 

  • 5 апреля Зеленский и Порошенко сдали анализы в разных местах. Зеленский сдал только кровь, а Порошенко кровь, мочу и волосы.
  • Спустя несколько часов результаты анализов Зеленского и Порошенко стали известны. 
  • Экспресс-тест не показал психоактивных веществ в организме Порошенко, основательный тест на наркотики могут делать до 2 недель. Анализ на алкоголь дал отрицательный результат.
  • При публикации результатов Зеленский обнародовал документ, на котором датой сдачи анализа значилось 2 апреля, а немного позже – с датой 5 апреля.  В клинике "Евролаб" объяснили, что в результатах ошибочно указали неверную дату забора крови, а сам кандидат прокомментировал это так: "В нашей истории с анализами произошел казус". 
  • В штабе Порошенко заявили, что Зеленский сдал анализы на алкоголь и наркотики не должным образом - должен бы сдать на тест и волосы, так как они сохраняют следы наркотических веществ порядка 90 дней.
  • В свою очередь украинский боксер Владимир Кличко предложил Владимиру Зеленскому и Петру Порошенко сдать анализы в международной организации World Anti-Doping Agency: "Если вы так открыты и заинтересованы в объективном результате, то сделайте это по репутационно проверенному методу в международной организации World Anti-Doping Agency", - заявил Кличко.
  • Позже Кличко-младший заявил, что результаты анализов на наркотики и алкоголь, которые 5 апреля сдали кандидаты в президенты - обман, т.к. для проведения анализа необходимо не менее 48 часов.
  • Всемирное антидопинговое агентство (WADA) - независимая структура, осуществляющая координацию борьбы с допингом в спорте, которое было основано в 1999 году.

Украинская правда

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Темы: выборы президента 2019 Порошенко Кличко


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