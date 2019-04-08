Порошенко: Не тверждаю и не утверждал, что Зеленский является наркоманом

Действующий глава государства и кандидат в президенты Петр Порошенко заявил, что он никогда не говорил о том, что его оппонент и кандидат в президенты Владимир Зеленский имеет наркотическую зависимость.

Об этом Порошенко заявил в эфире "Свободы слова" на ICTV.

"Я не утверждаю, что Владимир Зеленский является наркоманом. Я не утверждаю и не утверждал, я не имею для этого никаких оснований. Я подчеркиваю на праве граждан Украины иметь 100% -ные гарантии, что будущий президент и будущий Верховный главнокомандующий гарантированно не является зависимым от наркотиков", - сказал президент.

Он добавил, что был удивлен, когда услышал о предложении Зеленского сделать соответствующие анализы.

"Это фейки российской пропаганды, что Порошенко пьет и не просыхает", - отметил Порошенко.

Напомним: