Порошенко: Не тверждаю и не утверждал, что Зеленский является наркоманом

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Понедельник, 8 апреля 2019, 23:36

Действующий глава государства и кандидат в президенты Петр Порошенко заявил, что он никогда не говорил о том, что его оппонент и кандидат в президенты Владимир Зеленский имеет наркотическую зависимость.

Об этом Порошенко заявил в эфире "Свободы слова" на ICTV.

"Я не утверждаю, что Владимир Зеленский является наркоманом. Я не утверждаю и не утверждал, я не имею для этого никаких оснований. Я подчеркиваю на праве граждан Украины иметь 100% -ные гарантии, что будущий президент и будущий Верховный главнокомандующий гарантированно не является зависимым от наркотиков", - сказал президент.

Он добавил, что был удивлен, когда услышал о предложении Зеленского сделать соответствующие анализы.

"Это фейки российской пропаганды, что Порошенко пьет и не просыхает", - отметил Порошенко.

Напомним:

  • На прошлой неделе кандидаты в президенты Украины – шоумен Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко – устроили шоу со сдачей анализов на наркотики и алкоголь. Инициатором тестирования стал Зеленский, у которого затем произошел конфуз с результатами анализов.
  • После этого Порошенко заявил об угрозе избрания президентом человека, который, возможно, "имеет наркотическую зависимость", и о готовности пройти международный тест.
  • Порошенко и Зеленский по результатам голосования 31 марта прошли во второй тур выборов президента, который состоится 21 апреля.
  • По закону, дебаты должны состояться в пятницу перед выборами, то есть 19 апреля.
  • Зеленский надеется провести дебаты с Порошенко 19 апреля на НСК "Олимпийский". Порошенко готов к дебатам на стадионе: он предлагал дебатировать в несколько этапов, в том числе 14 апреля, но согласен на любую дату.

Украинская правда

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Темы: Порошенко Зеленский


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