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Герасимов: Никакой "сетки Порошенко" не было

Вторник, 2 апреля 2019, 05:33

Председатель фракции БПП в Верховной Раде Артур Герасимов заявил, что обвинения президента Петра Порошенко в создании "сетки" для подкупа избирателей во время выборов являются абсолютно безосновательными и недоказанными.

Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV, передает "Интерфакс-Украина".

"Перед выборами была реально ликвидирована "пирамида Тимошенко". Вы видели задержания, с деньгами, с документами, с понятыми, с видео, аудио.

В то же время было много заявлений, в том числе, от МВД о якобы "сетке". Но если эта сетка была, то скажите, а куда она делась в день выборов?", - заявил Герасимов.

По его словам, более 2 тыс. иностранных наблюдателей и около 200 тыс. полицейских присутствовали на избирательных участках, которые "ничего не нашли".

"Все эти заявления были попыткой отвлечь внимание от "пирамиды Тимошенко", которая была как раз создана и обезврежена перед выборами", - добавил он.

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Дело подкупа Тимошенко. Что известно о задержанных, и при чем здесь Дубиль

"МАГи и ролевые игры. Как работают избирательная "пирамида" Тимошенко и "сетка" Порошенко"

Напомним:

  • Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что самую грязную президентскую кампанию вели Петр Порошенко и Юлия Тимошенко.
  • Глава МВС Арсен Аваков заявил, что заместитель начальника избирательного штаба Петра Порошенко Сергей Березенко фигурирует в уголовных производствах о нарушениях избирательного законодательства, где его называют "организатором схем".
  • Также Аваков говорил, что Березенко является фигурантом уголовных производств по заявлениям минимум двух кандидатов в президенты.
  • Журналисты обнаружили, что общественные организации, которые под видом социальных опросов провели сбор личных данных избирателей для подкупа, связаны Березенко.
  • 23 февраля Березенко заявил, что ждет извинений от Авакова за "распространение недостоверной информации, которая унижает честь, достоинство и политическую репутацию".
  • 21 февраля прошли массовые обыски СБУ и ГБР в связанных с "Батькивщиной" офисах.
  • В целом почти одновременно было проведено более 40 обысков. По их результатам в Киеве СБУ созвала целую пресс-конференцию, где заявила, что разоблачила "избирательную пирамиду" под руководством народного депутата.
  • Фамилию этого депутата силовики не называли, но собеседники УП в "Батькивщине" признались, что речь идет о депутате Валерии Дубиле, которого ГБР уже не дважды вызвало на допрос, однако на допросы Дубиль не ходит.

Темы: ПорошенкоБППвыборы президента 2019Тимошенко
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