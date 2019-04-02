Герасимов: Никакой "сетки Порошенко" не было

Председатель фракции БПП в Верховной Раде Артур Герасимов заявил, что обвинения президента Петра Порошенко в создании "сетки" для подкупа избирателей во время выборов являются абсолютно безосновательными и недоказанными.

Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV, передает "Интерфакс-Украина".

"Перед выборами была реально ликвидирована "пирамида Тимошенко". Вы видели задержания, с деньгами, с документами, с понятыми, с видео, аудио.

В то же время было много заявлений, в том числе, от МВД о якобы "сетке". Но если эта сетка была, то скажите, а куда она делась в день выборов?", - заявил Герасимов.

По его словам, более 2 тыс. иностранных наблюдателей и около 200 тыс. полицейских присутствовали на избирательных участках, которые "ничего не нашли".

"Все эти заявления были попыткой отвлечь внимание от "пирамиды Тимошенко", которая была как раз создана и обезврежена перед выборами", - добавил он.

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