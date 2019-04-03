Украинец Михаил Харук стал чемпионом мира по сноуборду

Украинский сноубордист Михаил Харук стал чемпионом мира среди юниоров на соревнованиях, проходивших в словенском Рогле.

Харук стал первым в дисциплине параллельный слалом. 19-летний украинец из села Ильцы Ивано-Франковской области победил с результатом в 360 баллов.

Серебро выиграл Михаэль Назваски из Канады, у которого 288 очков.

Бронза досталась еще одному канадцу Дженни Беган - 216 очков.

Напомним, что в начале 2019 года украинская сноубордистка Аннамари Данча выиграла "серебро" в параллельном слаломе на чемпионате мира в США. Это была первая медаль украинцев в сноубординге за всю историю выступлений.