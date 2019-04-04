МВД готово защитить дебаты на "Олимпийском"

Все подразделения МВД готовы обеспечить охрану общественного порядка во время дебатов кандидатов в президенты, если они будут проходить на НСК "Олимпийский".

Об этом написал спикер МВД Артем Шевченко в Facebook.

"Стадион так стадион. Подразделения МВД Украины: а именно Национальная полиция с ДСНС и Национальная гвардия готовы обеспечить охрану общественного порядка и безопасности на НСК "Олимпийский" во время президентских дебатов", - написал он.

Шевченко добавил, что подобные большие мероприятия уже не раз безопасно проходили на этом стадионе, например, финал Лиги Чемпионов УЕФА в мае прошлого года.

"И пусть победит сильнейший. Только у нас есть одно, но жесткое требование – болельщикам из обеих команд вести себя вежливо и правопорядок не нарушать", - подытожил Шевченко.

Напомним: