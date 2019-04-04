МВД готово защитить дебаты на "Олимпийском"

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Четверг, 4 апреля 2019, 09:49

Все подразделения МВД готовы обеспечить охрану общественного порядка во время дебатов кандидатов в президенты, если они будут проходить на НСК "Олимпийский".

Об этом написал спикер МВД Артем Шевченко в Facebook.

"Стадион так стадион. Подразделения МВД Украины: а именно Национальная полиция с ДСНС и Национальная гвардия готовы обеспечить охрану общественного порядка и безопасности на НСК "Олимпийский" во время президентских дебатов", - написал он.

Шевченко добавил, что подобные большие мероприятия уже не раз безопасно проходили на этом стадионе, например, финал Лиги Чемпионов УЕФА в мае прошлого года.

"И пусть победит сильнейший. Только у нас есть одно, но жесткое требование – болельщикам из обеих команд вести себя вежливо и правопорядок не нарушать", - подытожил Шевченко. 

Напомним:

  • Национальная общественная телерадиокомпания Украины пригласила кандидатов на пост президента, прошедших во второй тур президентских выборов, принять участие в теледебатах.
  • 31 марта Петр Порошенко заявил, что перед вторым туром выборов обязательно должны состояться предвыборные дебаты кандидатов.
  • Владимир Зеленский позже ответил, что готов к дебатам с действующим главой государства Петром Порошенко накануне второго тура выборов.
  • Позже Зеленский записал обращение, в котором подтвердил готовность дебатировать с Порошенко. Он заявил, что будет  ждать Порошенко на НСК "Олимпийский" и пообещал принять участие в дебатах "перед народом Украины".
  • Однако в государственном предприятии НСК "Олимпийский" заявили, что к ним не поступало никаких официальных заявок, или проектов соглашений на проведение дебатов между кандидатами в президенты.
  • Национальная общественная телерадиокомпания Украины заявила, что имеет техническую возможность провести трансляцию со стадиона "Олимпийский", но это нельзя назвать дебатами.
  • На телеканале ссылаются на положение Центральной избирательной комиссии о проведении дебатов от 2014 года. В нем указано, что дебаты проводят в студии (комнате) национального вещателя.
  • Президент Петр Порошенко заявил, что готов к дебатам и на стадионе.
  • Второй тур выборов состоится 21 апреля.
  • Согласно соцопросам, проведенным накануне первого тура выборов, в случае выхода во второй тур Владимира Зеленского и Петра Порошенко, победу пророчили первому.
  • В избирательном штабе Петра Порошенко считают, что их кандидат в президенты, действующий глава государства имеет больший резерв для отбора голосов во втором туре выборов, чем Владимир Зеленский.

Украинская правда

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Темы: МВД выборы президента 2019


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