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Украинец пытался пронести в Беларусь ящик со 150 попугаями

Пятница, 5 апреля 2019, 11:42

В Житомирской области пограничники задержали местного жителя, который хотел пронести через государственную границу на территорию Беларуси ящик со 150 попугаями.

Об этом сообщает 5 апреля пресс-служба Государственной пограничной службы.

 

Неизвестного, который быстро двигался в сторону украинского-белорусской границы, обнаружил накануне вечером во время патрулирования пограничный наряд отдела "Копище".

Заметив охранников границы, мужчина начал убегать, однако после непродолжительного преследования был задержан.

Каких-либо документов, удостоверяющих личность, у задержанного не оказалось. Также мужчина не смог объяснить цель своего пребывания в ночное время на режимной территории.

 

В дальнейшем, проверяя прилегающую территорию, наряд обнаружил большой ящик, оборудованный ремнями для удобства переноски. Внутри ящика было шесть коробок со 150 попугаями.

Личность нарушителя установили. Им оказался 45-летний гражданин Украины, житель одного из населенных пунктов приграничья.

Сейчас за попытку нарушения государственной границы и пограничного режима в отношении правонарушителя составлены админматериалы.

Сообщается, что пернатых передадут сотрудникам фискальной службы. Квалифицировать действия мужчины будет суд.

Украинская правда
Темы: границаконтрабанда
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