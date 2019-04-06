Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ООС: Боевики били из минометов, БМП и гранатометов, 1 погибший

Суббота, 6 апреля 2019, 07:23
ООС: Боевики били из минометов, БМП и гранатометов, 1 погибший

За прошедшие сутки боевики 17 раз нарушили режим прекращения огня, 10 раз применив запрещено минского договоренностями вооружения. 1 украинский военный погиб, еще 2 - получили ранения.

Об этом говорится в сводке пресс-центре Объединенных сил по состоянию на 7:00 6 апреля.

Подчеркивается, что боевики потратили 59 мин калибров 120 и 82 мм.

"Также оккупанты обстреливали позиции Объединенных сил из вооружения боевой машины пехоты, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В трех обстрелах противник применял снайперов", - заявили в штабе.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики 12 раз обстреляли украинские позиции:
трижды, из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия - вблизи поселка Пески.

Дважды, из минометов калибра 120 мм, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - возле города Авдеевка; дважды, из минометов калибра 82 мм, вооружения боевой машины пехоты БМП-2, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе населенного пункта Павлополь.

Из минометов калибра 120 мм и крупнокалиберных пулеметов - в районе населенного пункта Лебединское; из минометов 120-го калибра - возле села Водяное; дважды, из крупнокалиберных пулеметов и снайперского оружия - в районе населенного пункта Новотроицкое; из снайперского оружия - возле города Марьинка.

"В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил пять обстрелов: из минометов калибров 120 и 82 мм - возле поселка городского типа Зайцево, из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов - в районе населенного пункта Новоалександровка.

Из минометов калибра 120 мм - в районе населенного пункта Новолуганское; из минометов 82-го калибра - возле поселка Золотое-4; из крупнокалиберных пулеметов - вблизи поселка городского типа Южное", - заявили в пресс-центре.

"На обстрелы противника Объединенные силы давали адекватный ответ, уничтожив при этом четырех и ранив также четырех оккупантов. Также уничтожено одну единицу военной техники российско-оккупационных войск", - говорится в отчете.

С начала текущих суток боевики трижды обстреляли позиции ОС, в том числе один раз - из вооружения, запрещенного Минского договоренностями.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" - дважды: из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе населенного пункта Широкино; из станковых противотанковых и подствольных гранатометов и стрелкового оружия - вблизи села Старогнатовка.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" обстреляны из минометов калибра 120 мм с расходом 20 мин позиции украинских войск вблизи поселка городского типа Зайцево.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Украинская правда
Темы: ООСбоевые действия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Все новости...
ООС
На Донбассе погиб командир отряда оккупантов "Ахмат" – РосСМИ
На Донбассе РФ активно атакует, 10 нападений отбиты – сводка штаба ООС
Украинские защитники отбили 9 атак врага, уничтожили вертолет и 19 танков – ООС
Последние новости
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:57
ОбновленоРоссияне запустили "Шахеды" по нескольким направлениям
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
21:56
Новый министр аграрной политики Польши впервые поговорил с украинским коллегой
21:44
Экономические новости 22 декабря: увольнение в АМКУ, Украина и Польша согласовали действия на границе
21:43
фотоВ Одесской области ПВО уничтожила 7 российских дронов, повреждено учебное заведение
Все новости...
Реклама: