ООС: Боевики били из минометов, БМП и гранатометов, 1 погибший

За прошедшие сутки боевики 17 раз нарушили режим прекращения огня, 10 раз применив запрещено минского договоренностями вооружения. 1 украинский военный погиб, еще 2 - получили ранения.

Об этом говорится в сводке пресс-центре Объединенных сил по состоянию на 7:00 6 апреля.

Подчеркивается, что боевики потратили 59 мин калибров 120 и 82 мм.

"Также оккупанты обстреливали позиции Объединенных сил из вооружения боевой машины пехоты, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В трех обстрелах противник применял снайперов", - заявили в штабе.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики 12 раз обстреляли украинские позиции:

трижды, из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия - вблизи поселка Пески.

Дважды, из минометов калибра 120 мм, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - возле города Авдеевка; дважды, из минометов калибра 82 мм, вооружения боевой машины пехоты БМП-2, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе населенного пункта Павлополь.

Из минометов калибра 120 мм и крупнокалиберных пулеметов - в районе населенного пункта Лебединское; из минометов 120-го калибра - возле села Водяное; дважды, из крупнокалиберных пулеметов и снайперского оружия - в районе населенного пункта Новотроицкое; из снайперского оружия - возле города Марьинка.

"В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил пять обстрелов: из минометов калибров 120 и 82 мм - возле поселка городского типа Зайцево, из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов - в районе населенного пункта Новоалександровка.

Из минометов калибра 120 мм - в районе населенного пункта Новолуганское; из минометов 82-го калибра - возле поселка Золотое-4; из крупнокалиберных пулеметов - вблизи поселка городского типа Южное", - заявили в пресс-центре.

"На обстрелы противника Объединенные силы давали адекватный ответ, уничтожив при этом четырех и ранив также четырех оккупантов. Также уничтожено одну единицу военной техники российско-оккупационных войск", - говорится в отчете.

С начала текущих суток боевики трижды обстреляли позиции ОС, в том числе один раз - из вооружения, запрещенного Минского договоренностями.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" - дважды: из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе населенного пункта Широкино; из станковых противотанковых и подствольных гранатометов и стрелкового оружия - вблизи села Старогнатовка.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" обстреляны из минометов калибра 120 мм с расходом 20 мин позиции украинских войск вблизи поселка городского типа Зайцево.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.