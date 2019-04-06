Украинские военные поймали диверсанта боевиков

2298 просмотров
Суббота, 6 апреля 2019, 09:50

В зоне ООС украинские военные захватили диверсанта боевиков.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

"Сегодня, 6 апреля, около трех часов ночи, неподалеку позиций одного из подразделений Объединенных сил, задержан еще один военнослужащий 100-й отдельной мотострелковой бригады российско-оккупационных войск, который имел задачу осуществить диверсию в тылу наших войск, обороняющихся на Кураховском направлении", - говорится в сообщении.

Отмечается, что диверсантом, который был в гражданской одежде, оказался рядовой 3-го батальона 100-й отдельной мотострелковой бригады Андрей Б.

"Военнослужащие, которые выполняли боевую задачу, заблаговременно заметили нелепые попытки боевика обойти наши позиции с фланга. Боевика задержан, он предоставил необходимую информацию разведке Объединенных сил", - добавили в пресс-центре.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Объединенные силы на Донбассе


powered by lun.ua
Материалы по теме
ООС: Снайпер боевиков ранил двух военных 5 апреля 2019, 18:51
ООС: Боевики били из гранатометов у Новотроицкого 3 апреля 2019, 18:26
На Донбассе погибла известная пулеметчица с позывным "Ведьма" 2 апреля 2019, 19:46
Все новости
Главные новости
ООС: Боевики били из минометов, БМП и гранатометов, 1 погибший
Волкер: Кто бы ни стал президентом Украины, он окажется под давлением РФ
Вакарчук о батле Порошенко и Зеленского: Требуем содержания
Новости 5 апреля: День анализов
Все новости
мандри

Куда поехать в отпуск и когда именно

интервью

Сергей Жадан: Новый роман о войне буду писать иначе

исследование

Как крысы помогают искать мины и почему для них это безопасно

Поиск по сайту
Архив
Весь архів