Украинские военные поймали диверсанта боевиков

В зоне ООС украинские военные захватили диверсанта боевиков.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

"Сегодня, 6 апреля, около трех часов ночи, неподалеку позиций одного из подразделений Объединенных сил, задержан еще один военнослужащий 100-й отдельной мотострелковой бригады российско-оккупационных войск, который имел задачу осуществить диверсию в тылу наших войск, обороняющихся на Кураховском направлении", - говорится в сообщении.

Отмечается, что диверсантом, который был в гражданской одежде, оказался рядовой 3-го батальона 100-й отдельной мотострелковой бригады Андрей Б.

"Военнослужащие, которые выполняли боевую задачу, заблаговременно заметили нелепые попытки боевика обойти наши позиции с фланга. Боевика задержан, он предоставил необходимую информацию разведке Объединенных сил", - добавили в пресс-центре.