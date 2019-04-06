На Киевщине в авто на ходу взорвалась граната, водитель погиб

Вблизи села Студеники Переяслав-Хмельницкого района Киевской области в автомобиле во время движения сдетонировало взрывное устройство, водитель погиб.

Как сообщает полиция Киевской области, в субботу утром в дежурную часть Переяслав-Хмельницкого отдела полиции поступило сообщение о том, что вблизи села Студеники автомобиль "Тойота Кэмри" находится в кювете с погибшим в нем водителем.

"Впоследствии, выездом следственно-оперативной группы, криминалистов и работников взрывотехнической службы на место происшествия было установлено, что автомобиль "Тойота Кэмри" под управлением водителя 1976 г.р. двигался по автодороге "Киев-Переяслав-Хмельницкий" на скорости 150 км/час. Во время движения в салоне автомобиля прогремел взрыв, в результате чего водитель погиб на месте, однако автомобиль продолжил свое движение, после чего съехал в кювет и совершил столкновение с деревом", - говорится в сообщении.

При осмотре полицейские обнаружили у водителя травматическую ампутацию правой руки, а в салоне автомобиля нашли фрагменты от части корпуса гранаты РГД-5.

Открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с квалифицирующим признаком "Несчастный случай".