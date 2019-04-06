Контрабандисты возили сигареты из ОРДЛО по морю мимо российских кораблей

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Суббота, 6 апреля 2019, 13:01

Правоохранители ликвидировали канал незаконного перемещения табачных изделий с временно оккупированной территории в Запорожскую область через Азовское море.

Об этом сообщает в субботу Государственная пограничная служба.

"Этой ночью в рамках уголовного производства по ч.2 ст. 199, ч.3 ст. 369 УК, отрабатывая предварительную оперативную информацию, в населенном пункте Куликовское Запорожской области межведомственной группой в составе оперативных сотрудников Госпогранслужбы, Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях под процессуальным руководством военной прокуратуры Объединенных сил разоблачен и ликвидирован канал незаконного перемещения подакцизных товаров", - говорится в сообщении.

 
Государственная пограничная служба

Правоохранители установили, что контрабандисты выходили с временно оккупированной территории Украины на малом скоростном плавсредстве.

"Далее они следовали в российской части вод Азовского моря, как правило мимо кораблей береговой охраны РФ, а возможно и под их прикрытием. В дальнейшем, резко меняя курс, нарушители приближались к украинскому берегу и быстро перегружали свой товар в автомобили", - сообщили пограничники.

В результате оперативных мероприятий задержан грузовой автомобиль "Мерседес", полностью заполненный контрафактными табачными изделиями и сопровождавший его автомобиль "ВАЗ".

Водителями оказались уроженцы г. Енакиево Донецкой области, которые в настоящее время проживают в Киеве и Бердянске.

При обследовании береговой полосы в указанном районе также выявлено еще около 40 коробов с контрафактными табачными изделиями, которые были подготовлены для загрузки в автомобиль, отметили в ГПСУ.

Всего правоохранителями изъято 177 ящиков (почти 90 тысяч пачек) сигарет марки "Marlboro" и "LD" с поддельными украинскими акцизными марками.

"Сейчас следственные действия продолжаются, устанавливается круг всех причастных лиц и решается вопрос об уведомлении о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

Украинская правда

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Темы: контрабанда Пограничная служба


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