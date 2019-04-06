Оккупанты стреляли из крупного калибра, обошлось без потерь

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Суббота, 6 апреля 2019, 20:51

В субботу в зоне проведения операции Объединенных сил боевики совершили семь обстрелов позиции ООС, дважды - с применением запрещенного Минском вооружения.

Об этом 6 апреля сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В частности, были обстреляны опорные пункты в районе н.п. Павлополь, Пески, Широкино, Опытное, Старогнатовка и Авдеевка, а также в районе н.п. Зайцево.

Оккупанты вели огонь по позициям украинских военных из минометов калибра 120 мм, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"На враждебные обстрелы подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются", - сообщили в штабе.

Украинская правда

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Темы: ООС Донбасс Минские соглашения


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