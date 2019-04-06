Оккупанты стреляли из крупного калибра, обошлось без потерь
В субботу в зоне проведения операции Объединенных сил боевики совершили семь обстрелов позиции ООС, дважды - с применением запрещенного Минском вооружения.
Об этом 6 апреля сообщили в пресс-центре штаба ООС.
В частности, были обстреляны опорные пункты в районе н.п. Павлополь, Пески, Широкино, Опытное, Старогнатовка и Авдеевка, а также в районе н.п. Зайцево.
Оккупанты вели огонь по позициям украинских военных из минометов калибра 120 мм, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
"На враждебные обстрелы подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются", - сообщили в штабе.
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