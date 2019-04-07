Порошенко пообещал другие решения в отношении подозреваемых по "делу Гандзюк"
Активисты иницативы "Кто заказал Катю Гандзюк?" Сообщили о закрытой встрече с президентом Украины Петром Порошенко, на которой обсуждалась "дело Гандзюк".
Об этом сообщается на странице инициативы в facebook.
Порошенко заверил активистов иницативы "Кто заказал Катю Гандзюк?", что подпишет заявление об увольнении с должности председателя Херсонской ОГА Андрея Гордеева и пообещал, что будут и другие решения по фамилиям, которые озвучивались среди заказчиков убийства Гандзюк.
По словам представителей инициативы, Порошенко заявил, что в этом деле президент и активисты на одной стороне.
"Мы узнали, что активисты борются за справедливость и президент с уважением относится к их борьбе. Мы узнали от господина Порошенко, что заявление Андрея Гордеева об увольнении с должности председателя Херсонской ОГА будет подписано Президентом. Нам пообещали, что это не последнее решение по поводу фамилий, которые озвучивались среди заказчиков убийства Гандзюк. Ждем продолжения и благодарим за встречу", - говорится в сообщении.
Как отмечается, встреча состоялась без СМИ, диктофонов и мобильной техники.
Напоминаем:
- 6 апреля председатель Херсонской ОГА Андрей Гордеев, который может быть причастен к убийству активистки Екатерины Гандзюк, после разговора с президентом подал в отставку с занимаемой должности по собственному желанию.
- 31 июля 2018 года в Херсоне у подъезда неизвестный облил активистку Екатерину Гандзюк кислотой. Она попала в реанимацию с сильными ожогами, а спустя 3 месяца скончалась в больнице после многочисленных операций.
- В причастности к ее убийству подозревают членов БПП - главу Херсонской ОГА Андрея Гордеева и его заместителя Евгения Рищука, временно отстраненного от должности.
- После первого тура президентских выборов активисты инициативы "Кто заказал Катю Гандзюк?" призвали действующего президента Петра Порошенко уволить причастных, по их мнению, к убийству Гандзюк херсонских чиновников Андрея Гордеева и Евгения Рищука.
- По "делу Гандзюк" полиция задержала 5 подозреваемых: Вячеслава Вишневского, Виктора Горбунова, Владимира Васяновича, Сергея Торбина и Никиту Грабчука.
- Отец Гандзюк заявил, что организатор убийства его дочери сотрудничал с партийцем "Батькивщины" Владиславом Мангером и членом БПП Андреем Гордеевым.
- Мангер заявил, что прекращает членство в "Батькивщине" на время расследования, 9 февраля Мангера исключили из "Батькивщины" и рекомендовали уйти с поста главы облсовета.
- 4 декабря 2018 г. правоохранители объявили о подозрении в организации нападения на Гандзюк некоему Левину. Алексей Левин (Москаленко) является помощником депутата Херсонского облсовета Николая Ставицкого. В январе 2019 года СБУ объявила Левина в розыск.