Порошенко пообещал другие решения в отношении подозреваемых по "делу Гандзюк"

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Воскресенье, 7 апреля 2019, 00:49

Активисты иницативы "Кто заказал Катю Гандзюк?" Сообщили о закрытой встрече с президентом Украины Петром Порошенко, на которой обсуждалась "дело Гандзюк".

Об этом сообщается на странице инициативы в facebook.

Порошенко заверил активистов иницативы "Кто заказал Катю Гандзюк?", что подпишет заявление об увольнении с должности председателя Херсонской ОГА Андрея Гордеева и пообещал, что будут и другие решения по фамилиям, которые озвучивались среди заказчиков убийства Гандзюк.

По словам представителей инициативы, Порошенко завил, что в этом деле президент и активисты на одной стороне.

"Мы узнали, что активисты борются за справедливость и президент с уважением относится к их борьбе. Мы узнали от господина Порошенко, что заявление Андрея Гордеева об увольнении с должности председателя Херсонской ОГА будет подписано Президентом. Нам пообещали, что это не последнее решение по поводу фамилий, которые озвучивались среди заказчиков убийства Гандзюк. Ждем продолжения и благодарим за встречу", - говорится в сообщении.

Как отмечается, встреча состоялась без СМИ, диктофонов и мобильной техники.

Напоминаем:

  • 6 апреля председатель Херсонской ОГА Андрей Гордеев, который может быть причастен к убийству активистки Екатерины Гандзюк, после разговора с президентом подал в отставку с занимаемой должности по собственному желанию.
  • 31 июля 2018 года в Херсоне у подъезда неизвестный облил активистку Екатерину Гандзюк кислотой. Она попала в реанимацию с сильными ожогами, а спустя 2 месяца скончалась в больнице после многочисленных операций.  
  • В причастности к ее убийству подозревают членов БПП - главу Херсонской ОГА Андрея Гордеева и его заместителя Евгения Рищука, временно отстраненного от должности. 
  • После первого тура президентских выборов активисты инициативы "Кто заказал Катю Гандзюк?" призвали действующего президента Петра Порошенко уволить причастных, по их мнению, к убийству Гандзюк херсонских чиновников Андрея Гордеева и Евгения Рищука.
  • По "делу Гандзюк" полиция задержала 5 подозреваемых: Вячеслава Вишневского, Виктора Горбунова, Владимира Васяновича, Сергея Торбина и Никиту Грабчука. 
  • Отец Гандзюк заявил, что организатор убийства его дочери сотрудничал с партийцем "Батькивщины" Владиславом Мангером и членом БПП Андреем Гордеевым.
  • Мангер заявил, что прекращает членство в "Батькивщине" на время расследования, 9 февраля Мангера исключили из "Батькивщины" и рекомендовали уйти с поста главы облсовета.
  • 4 декабря 2018 г. правоохранители объявили о подозрении в организации нападения на Гандзюк некоему Левину. Алексей Левин (Москаленко) является помощником депутата Херсонского облсовета Николая Ставицкого. В январе 2019 года СБУ объявила Левина в розыск.

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Темы: нападение на Гандзюк Порошенко Херсонская область


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