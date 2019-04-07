Порошенко пообещал другие решения в отношении подозреваемых по "делу Гандзюк"

Активисты иницативы "Кто заказал Катю Гандзюк?" Сообщили о закрытой встрече с президентом Украины Петром Порошенко, на которой обсуждалась "дело Гандзюк".

Об этом сообщается на странице инициативы в facebook.

Порошенко заверил активистов иницативы "Кто заказал Катю Гандзюк?", что подпишет заявление об увольнении с должности председателя Херсонской ОГА Андрея Гордеева и пообещал, что будут и другие решения по фамилиям, которые озвучивались среди заказчиков убийства Гандзюк.

По словам представителей инициативы, Порошенко заявил, что в этом деле президент и активисты на одной стороне.

"Мы узнали, что активисты борются за справедливость и президент с уважением относится к их борьбе. Мы узнали от господина Порошенко, что заявление Андрея Гордеева об увольнении с должности председателя Херсонской ОГА будет подписано Президентом. Нам пообещали, что это не последнее решение по поводу фамилий, которые озвучивались среди заказчиков убийства Гандзюк. Ждем продолжения и благодарим за встречу", - говорится в сообщении.

Как отмечается, встреча состоялась без СМИ, диктофонов и мобильной техники.

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