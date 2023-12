Трамп объявил об отставке министра внутренней безопасности США

Президент США Дональд Трамп сообщил, что глава Министерства внутренней безопасности Соединенных Штатов Кирстен Нильсен покидает свой пост.

Об этом он написал в Twitter.

"Министр внутренней безопасности США Кирстен Нильсен покидает сввий пост, и я хочу поблагодарить ее за службу", - заявил глава Белого дома.

....I am pleased to announce that Kevin McAleenan, the current U.S. Customs and Border Protection Commissioner, will become Acting Secretary for @DHSgov. I have confidence that Kevin will do a great job!