Трамп объявил об отставке министра внутренней безопасности США

Президент США Дональд Трамп сообщил, что глава Министерства внутренней безопасности Соединенных Штатов Кирстен Нильсен покидает свой пост.

Об этом он написал в Twitter.

"Министр внутренней безопасности США Кирстен Нильсен покидает сввий пост, и я хочу поблагодарить ее за службу", - заявил глава Белого дома.

....I am pleased to announce that Kevin McAleenan, the current U.S. Customs and Border Protection Commissioner, will become Acting Secretary for @DHSgov. I have confidence that Kevin will do a great job! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 квітня 2019 р.

Он также сообщил, что исполнять обязанности главы министерства внутренней безопасности СЩА будет Кевин Макалинан, который сейчас является главой таможенно-пограничной службы США.

"Я уверен, что Кевин отлично справится с этой работой!", - написал Трамп.

Напомним:

В ноябре прошлого года Трамп заявлял о возможности отставки Нильсен. Президент США был недоволен ее реагированием по ситуации на границе с Мексикой, куда начали прибывать группы "каравана мигрантов".