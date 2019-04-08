Трамп объявил об отставке министра внутренней безопасности США
Президент США Дональд Трамп сообщил, что глава Министерства внутренней безопасности Соединенных Штатов Кирстен Нильсен покидает свой пост.
Об этом он написал в Twitter.
"Министр внутренней безопасности США Кирстен Нильсен покидает сввий пост, и я хочу поблагодарить ее за службу", - заявил глава Белого дома.
....I am pleased to announce that Kevin McAleenan, the current U.S. Customs and Border Protection Commissioner, will become Acting Secretary for @DHSgov. I have confidence that Kevin will do a great job!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 квітня 2019 р.
Он также сообщил, что исполнять обязанности главы министерства внутренней безопасности СЩА будет Кевин Макалинан, который сейчас является главой таможенно-пограничной службы США.
"Я уверен, что Кевин отлично справится с этой работой!", - написал Трамп.
Напомним:
В ноябре прошлого года Трамп заявлял о возможности отставки Нильсен. Президент США был недоволен ее реагированием по ситуации на границе с Мексикой, куда начали прибывать группы "каравана мигрантов".