Трамп объявил об отставке министра внутренней безопасности США

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Понедельник, 8 апреля 2019, 03:17

Президент США Дональд Трамп сообщил, что глава Министерства внутренней безопасности Соединенных Штатов Кирстен Нильсен покидает свой пост.

Об этом он написал в Twitter.

"Министр внутренней безопасности США Кирстен Нильсен покидает сввий пост, и я хочу поблагодарить ее за службу", - заявил глава Белого дома.

Он также сообщил, что исполнять обязанности главы министерства внутренней безопасности СЩА будет Кевин Макалинан, который сейчас является главой таможенно-пограничной службы США.

"Я уверен, что Кевин отлично справится с этой работой!", - написал Трамп.

Напомним:

В ноябре прошлого года Трамп заявлял о возможности отставки Нильсен. Президент США был недоволен ее реагированием по ситуации на границе с Мексикой, куда начали прибывать группы "каравана мигрантов".

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Темы: США


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