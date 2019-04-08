Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Трамп объявил об отставке министра внутренней безопасности США

Понедельник, 8 апреля 2019, 03:17

Президент США Дональд Трамп сообщил, что глава Министерства внутренней безопасности Соединенных Штатов Кирстен Нильсен покидает свой пост.

Об этом он написал в Twitter.

"Министр внутренней безопасности США Кирстен Нильсен покидает сввий пост, и я хочу поблагодарить ее за службу", - заявил глава Белого дома.

Он также сообщил, что исполнять обязанности главы министерства внутренней безопасности СЩА будет Кевин Макалинан, который сейчас является главой таможенно-пограничной службы США.

"Я уверен, что Кевин отлично справится с этой работой!", - написал Трамп.

Напомним:

В ноябре прошлого года Трамп заявлял о возможности отставки Нильсен. Президент США был недоволен ее реагированием по ситуации на границе с Мексикой, куда начали прибывать группы "каравана мигрантов".

Темы: США
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Все новости...
США
Кулеба: Помощь США Тайваню не уменьшит поддержку Украины
США частично эвакуируют посольство в Нигере
США впервые разрешили продажу израильской "Пращи Давида": ее получит член ЕС и НАТО
Последние новости
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:57
ОбновленоРоссияне запустили "Шахеды" по нескольким направлениям
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
21:56
Новый министр аграрной политики Польши впервые поговорил с украинским коллегой
21:44
Экономические новости 22 декабря: увольнение в АМКУ, Украина и Польша согласовали действия на границе
21:43
фотоВ Одесской области ПВО уничтожила 7 российских дронов, повреждено учебное заведение
Все новости...
Реклама: