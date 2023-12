Трамп обвинил команду Мюллера в "незаконных утечках информации"

Президент США Дональд Трамп отверг публикации о том, что обнародование полного текста доклада спецпрокурора Мюллера относительно расследования по "делу РФ" будет иметь более разрушительные последствия, чем предыдущий вывод, согласно которому ни Трамп, ни его соратники не вступали в сговор с Кремлем.

Об этом он написал в Twitter, передает "Голос Америки".

Looks like Bob Mueller’s team of 13 Trump Haters & Angry Democrats are illegally leaking information to the press while the Fake News Media make up their own stories with or without sources - sources no longer matter to our corrupt & dishonest Mainstream Media, they are a Joke!