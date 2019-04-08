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Трамп обвинил команду Мюллера в "незаконных утечках информации"

Понедельник, 8 апреля 2019, 04:39

Президент США Дональд Трамп отверг публикации о том, что обнародование полного текста доклада спецпрокурора Мюллера относительно расследования по "делу РФ" будет иметь более разрушительные последствия, чем предыдущий вывод, согласно которому ни Трамп, ни его соратники не вступали в сговор с Кремлем.

Об этом он написал в Twitter, передает "Голос Америки".

"Похоже, что команда Роберта Мюллера, которая состоит из 13 ненавистников Трампа и разъяренных демократов, допускает незаконную утечку информации в прессу в то время, как СМИ фейковых новостей фабрикуют собственные материалы, опираясь на источники или обходясь без них.

Источники больше не имеют никакого значения для наших коррумпированных и нечестных традиционных СМИ, они превратились в насмешку!", - написал Трамп.

Напомним:

  • Согласно итогам расследования, проведенного спецпрокурором Робертом Мюллером, ни президент США Дональд Трамп, ни кто-либо из его помощников не вступали в сговор и не координировали вмешательство России в выборы 2016 года.
  • Американские спецслужбы пришли к выводу, что Россия вмешалась в президентскую гонку 2016 года, пытаясь обернуть результаты выборов в пользу Дональда Трампа. Россия отрицает вмешательство в выборы.

Темы: ТрампСША
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