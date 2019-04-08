Трамп обвинил команду Мюллера в "незаконных утечках информации"

250 просмотров 250 просмотров
Понедельник, 8 апреля 2019, 04:39

Президент США Дональд Трамп отверг публикации о том, что обнародование полного текста доклада спецпрокурора Мюллера относительно расследования по "делу РФ" будет иметь более разрушительные последствия, чем предыдущий вывод, согласно которому ни Трамп, ни его соратники не вступали в сговор с Кремлем.

Об этом он написал в Twitter, передает "Голос Америки".

"Похоже, что команда Роберта Мюллера, которая состоит из 13 ненавистников Трампа и разъяренных демократов, допускает незаконную утечку информации в прессу в то время, как СМИ фейковых новостей фабрикуют собственные материалы, опираясь на источники или обходясь без них.

Источники больше не имеют никакого значения для наших коррумпированных и нечестных традиционных СМИ, они превратились в насмешку!", - написал Трамп.

Напомним:

  • Согласно итогам расследования, проведенного спецпрокурором Робертом Мюллером, ни президент США Дональд Трамп, ни кто-либо из его помощников не вступали в сговор и не координировали вмешательство России в выборы 2016 года.
  • Американские спецслужбы пришли к выводу, что Россия вмешалась в президентскую гонку 2016 года, пытаясь обернуть результаты выборов в пользу Дональда Трампа. Россия отрицает вмешательство в выборы.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Трамп США


powered by lun.ua
Материалы по теме
Трамп рассказал, как признал аннексию Голанских высот после "коротенького урока истории" 7 апреля 2019, 18:54
Всемирный банк возглавил соратник Трампа Дэвид Мелпас 6 апреля 2019, 00:09
Трамп на встрече со Столтенберґом выразил надежду на "хорошие отношения" с РФ 3 апреля 2019, 00:53
Все новости
Главные новости
Саакашвили призвал Порошенко вернуть ему украинский паспорт
В Киеве масштабный пожар в частном секторе, горят несколько домов
Зеленский сказал, готов ли к переговорам с Путиным и чем готов пожертвовать
"Шахтер" победил "Динамо" по пенальти и вышел в полуфинал Кубка Украины
Все новости
психология

Как пережить выгорания на работе и найти время для отдыха

success story

19 жестов, которыми собаки общаются с людьми

мандри

Куда поехать в отпуск и когда именно

Поиск по сайту
Архив
Весь архів