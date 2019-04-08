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Стало известно, когда объявят результаты национального экзит-пола во втором туре

Понедельник, 8 апреля 2019, 14:25
Стало известно, когда объявят результаты национального экзит-пола во втором туре

Первые результаты национального экзит-пола после второго тура президентских выборов в Украине появятся в 20.00 21 апреля.

Об этом на брифинге 8 апреля сказала директор фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива Ирина Бекешкина.

"Расписание будет таким же, как и было. В 14 часов мы собираем журналистов и будем рассказывать как проходит экзит-пол. Первая подача будет в 20 часов по состоянию на 18.00. Второй экзит-пол будет в 22 часов", - рассказала Бекешкина.

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Напомним:

  • В первом туре выборов, состоявшихся 31 марта, победу одержали Владимир Зеленский (свыше 30% голосов) и Петр Порошенко (чуть меньше 16%).
  • Сейчас между кандидатами идет дискуссия по поводу времени и места проведения дебатов.
  • Порошенко предлагает несколько раундов дебатов, а Зеленский пригласил Порошенко устроить дебаты на НСК "Олимпийский" 19 апреля.
  • У Порошенко согласились на дебаты 19 апреля и также будут ждать Зеленского на стадионе 14 апреля.
  • В то же время, официальные дебаты кандидатов запланированы в студии "Суспільного" вечером 19 апреля.
  • На прошлой неделе Порошенко сдал на анализ кровь, мочу и волосы, а Зеленский - кровь.
  • В ответ кандидатов призвали "не подменять содержание формой" и сконцентрироваться на реформах и их реализации.

Алена Мазуренко, УП

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Темы: ПорошенкоЗеленскийвыборы президента 2019экзит-полдебаты
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