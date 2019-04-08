Стало известно, когда объявят результаты национального экзит-пола во втором туре

Первые результаты национального экзит-пола после второго тура президентских выборов в Украине появятся в 20.00 21 апреля.

Об этом на брифинге 8 апреля сказала директор фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива Ирина Бекешкина.

"Расписание будет таким же, как и было. В 14 часов мы собираем журналистов и будем рассказывать как проходит экзит-пол. Первая подача будет в 20 часов по состоянию на 18.00. Второй экзит-пол будет в 22 часов", - рассказала Бекешкина.

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Напомним: