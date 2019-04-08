Боевики накрыли минометным огнем Водяное, есть погибший и раненые

Боевики восемь раз нарушили режим прекращения огня, один военнослужащий Объединенных сил погиб и еще двое ранены.

Об этом сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики шесть раз обстреляли украинские опорные пункты.

В частности, они обстреляли их у Водяного из 82 мм минометов, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также под огонь 82 мм минометов и станковых противотанковых гранатометов попали позиции ООС у Песок.

Из противотанковых ракетных комплексов и станковых противотанковых гранатометов были обстреляны опорные пункты ООС у Опытного, а из гранатометов различных систем в районе Авдеевки.

Кроме того, боевики накрыли противотанковым гранатометным огнем и обстреляли из крупнокалиберных пулеметов украинские позиции рядом с Верхнеторецком, а из станковых противотанковых гранатометов - в районе Каменки.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики дважды обстреляли позиции Объединенных сил из 82 мм минометов и станковых противотанковых гранатометов вблизи Золотое-4 и из 82 мм минометов возле Луганского.

Отмечается, что украинские военные стреляли в ответ на обстрелы боевиков.

В ООС заверили, что военные контролируют ситуацию на линии разграничения.