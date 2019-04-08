У Порошенко рассказали, когда Кабмин может передать ему представление на увольнение главы Одещины

В штабе президента Петра Порошенко заявили, что Кабинет министров в эту среду, 10 апреля, может передать ему представление на увольнение председателя Одесской областной госадминистрации Максима Степанова.

Об этом сообщил спикер избирательного штаба Олег Медведев на брифинге, передает "Интерфакс-Украина".

"Насколько мне известно, указ об увольнении действительно не подписан, господин Степанов прав. И указ об увольнении может быть подписан только после того, как будет соответствующее представление Кабинета министров. Я не исключаю, что в среду Кабинет министров такое представление сделает, и тогда будет окончательное решение", - сказал Медведев.

Он добавил, что у Степанова есть право дискутировать с президентом и критиковать его решения.

Напомним: