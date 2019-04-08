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У Порошенко рассказали, когда Кабмин может передать ему представление на увольнение главы Одещины

Понедельник, 8 апреля 2019, 20:16

В штабе президента Петра Порошенко заявили, что Кабинет министров в эту среду, 10 апреля, может передать ему представление на увольнение председателя Одесской областной госадминистрации Максима Степанова.

Об этом сообщил спикер избирательного штаба Олег Медведев на брифинге, передает "Интерфакс-Украина".

"Насколько мне известно, указ об увольнении действительно не подписан, господин Степанов прав. И указ об увольнении может быть подписан только после того, как будет соответствующее представление Кабинета министров. Я не исключаю, что в среду Кабинет министров такое представление сделает, и тогда будет окончательное решение", - сказал Медведев.

Он добавил, что у Степанова есть право дискутировать с президентом и критиковать его решения.

Напомним:

  • В понедельник на сайте президента был обнародован указ об отстраненииот должности председателя Одесской областной государственной администрации Максима Степанова.
  • Другим указом исполнение обязанностей председателя Одесской ОГА временно возложено на Сергея Паращенко.
  • Отстраненный от должности председатель Степанов отказался покидать пост.

Темы: ПорошенкоКабинет министровОдесская область
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