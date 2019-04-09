В Украину прибудут 150 десантников элитной дивизии армии США

150 бойцов 101-й воздушно-десантной дивизии армии Сухопутных войск США прибудут в Яворов для обмена опытом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на посла Украины в США Валерия Чалого.

"Кричащие орлы (screaming eagles) летят в Украину! В ближайшие дни более 150 военных элитной 101-й воздушно-десантной дивизии Армии США прибудут в Украину для тренировки наших в Яворовском центре боевой подготовки и взаимного обмена опытом", - написал Чалый на своей странице в Facebook.

По его словам, это стало возможным благодаря разговорам с начальником штаба армии США генералом Марком Милли, которого американский президент Дональд Трамп предложил на пост главы Объединенного комитета начальников штабов.

"Убедился - этот боевой генерал слов на ветер не бросает", - отметил посол.

Напомним, Конгресс США предлагает увеличить на $75 миллионов смету помощи, предоставляемой Украине в бюджете 2019 года.