НАБУ обыскивает Государственную судебную администрацию в Киеве

Детективы НАБУ проводят обыски в помещении Государственной судебной администрации Украины в Киеве.

Об этом во вторник сообщает НАБУ на своей странице в Facebook.

"Детективы НАБУ под процессуальным руководством САП осуществляют обыски в помещении Государственной судебной администрации Украины в Киеве. Следственное действие санкционировано и проводится в рамках расследования в уголовном производстве по факту возможного присвоения средств при осуществлении закупок оргтехники для нужд судов Украины за счет государственного бюджета", - говорится в сообщении.

"Предварительная правовая квалификация - ч.5 ст. 191 УК Украины. Расследование указанных фактов детективы НАБУ начали весной 2018", - добавили в ведомстве.

В то же время "Судебно-юридическая газета" во вторник также сообщает, что в помещении Государственной судебной администрации проводится обыск сотрудниками НАБУ.

"Обыск проводится в двух зданиях ГСА. Начался примерно в 11:00. Обыск проходит в целом ряде помещений, в том числе, по данным собеседников, в кабинетах председателя ГСА Зиновия Холоднюка и заместителя главы ГСА Людмилы Гизатулин", - сообщает издание.