Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

НАБУ обыскивает Государственную судебную администрацию в Киеве

Вторник, 9 апреля 2019, 14:33

Детективы НАБУ проводят обыски в помещении Государственной судебной администрации Украины в Киеве.

Об этом во вторник сообщает НАБУ на своей странице в Facebook.

"Детективы НАБУ под процессуальным руководством САП осуществляют обыски в помещении Государственной судебной администрации Украины в Киеве. Следственное действие санкционировано и проводится в рамках расследования в уголовном производстве по факту возможного присвоения средств при осуществлении закупок оргтехники для нужд судов Украины за счет государственного бюджета", - говорится в сообщении.

"Предварительная правовая квалификация - ч.5 ст. 191 УК Украины. Расследование указанных фактов детективы НАБУ начали весной 2018", - добавили в ведомстве.

В то же время "Судебно-юридическая газета" во вторник также сообщает, что в помещении Государственной судебной администрации проводится обыск сотрудниками НАБУ.

"Обыск проводится в двух зданиях ГСА. Начался примерно в 11:00. Обыск проходит в целом ряде помещений, в том числе, по данным собеседников, в кабинетах председателя ГСА Зиновия Холоднюка и заместителя главы ГСА Людмилы Гизатулин", - сообщает издание.

Украинская правда
Темы: НАБУсудобыски
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Все новости...
НАБУ
У главы Государственной судебной администрации обыски из-за взяток для судей Верховного Суда
"Дело Золотого мандарина": Логвинскому сообщили о подозрении, но заочно
Дело Чауса: может ли апелляция ВАКС слить одно из самых громких дел НАБУ
Последние новости
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:57
ОбновленоРоссияне запустили "Шахеды" по нескольким направлениям
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
21:56
Новый министр аграрной политики Польши впервые поговорил с украинским коллегой
21:44
Экономические новости 22 декабря: увольнение в АМКУ, Украина и Польша согласовали действия на границе
21:43
фотоВ Одесской области ПВО уничтожила 7 российских дронов, повреждено учебное заведение
Все новости...
Реклама: