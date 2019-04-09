Навальный в ЕСПЧ отсудил у РФ 20 тысяч евро, Россия не признает приговор

Европейский суд по правам человека удовлетворившего жалобу оппозиционера Алексея Навального по делу "Ив Роше" и обязал Россию выплатить ему 20 тысяч евро в качестве моральной компенсации и 2,5 тысячи евро в счет возмещения судебных издержек.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на адвоката Ольгу Михайлову.

По словам юриста, ЕСПЧ постановил, что содержание Навального под домашним арестом было излишней мерой пресечения и осуществлялось по политическим мотивам.

Также, согласно решению суда, в отношении оппозиционера было нарушено право на свободу слова.

В свою очередь в Кремле с решением ЕСПЧ не соглашаются.

"Достаточно неожиданное (решение – ред.), я бы не сказал, что оно ожидаемое. Вряд ли по сути можно с ним согласиться", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на просьбу журналистов прокомментировать решение ЕСПЧ.

Напомним: