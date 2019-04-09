Навальный в ЕСПЧ отсудил у РФ 20 тысяч евро, Россия не признает приговор

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Вторник, 9 апреля 2019, 15:54

Европейский суд по правам человека удовлетворившего жалобу оппозиционера Алексея Навального по делу "Ив Роше" и обязал Россию выплатить ему 20 тысяч евро в качестве моральной компенсации и 2,5 тысячи евро в счет возмещения судебных издержек.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на адвоката Ольгу Михайлову.

По словам юриста, ЕСПЧ постановил, что содержание Навального под домашним арестом было излишней мерой пресечения и осуществлялось по политическим мотивам.

Также, согласно решению суда, в отношении оппозиционера было нарушено право на свободу слова.

В свою очередь в Кремле с решением ЕСПЧ не соглашаются.

"Достаточно неожиданное (решение – ред.), я бы не сказал, что оно ожидаемое. Вряд ли по сути можно с ним согласиться", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на просьбу журналистов прокомментировать решение ЕСПЧ.

Напомним:

  • 30 декабря 2014 года суд признал оппозиционного лидера Алексея Навального и его брата Олега виновными в мошенничестве.
  • Братьев обвиняли в хищении 26,8 миллиона рублей у компании "Ив Роше" и 4,5 миллиона рублей у "Многопрофильной процессинговой компании" (МПК).
  • Алексея Навального приговорили к 3,5 годам условно и штрафу в 500 тысяч рублей. А его брата Олега к 3,5 года содержания под стражей и также штрафу в 500 тысяч рублей.
  • По этому делу Алексей Навальный провел год под домашним арестом – с февраля 2014 по февраль 2015 года. Суд запретил оппозиционеру выходить из квартиры без разрешения следователя, а также пользоваться телефоном и интернетом.
  • Навальный несколько раз нарушал условия домашнего ареста, считая эту меру незаконной.
  • В июне 2018 года Олег Навальный вышел на свободу.

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Темы: Росcия права человека суд


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